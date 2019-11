Ecotoerisme in Brazilië



Embratur’s Ecotoerisme Revitaliseringsprogramma



Embratur, het Braziliaanse Bureau voor Toerisme, heeft een multidisciplinaire groep aangesteld om een revitaliseringsprogramma op te zetten voor het Braziliaanse ecotoerisme. Met dit programma wil Embratur ecotoeristische bestemmingen met potentie onderschrijven en meer investeringen aantrekken voor de nog relatief onbekende plaatsen in Brazilië.



Volgens Osvaldo Matos, directeur van Embratur, is doel van het initiatief om activiteiten die gericht zijn op natuurtoerisme en duurzame ontwikkelingen met elkaar te verenigen.



Volgens de Wereldorganisatie voor het Toerisme (WTO), groeit momenteel zowel het eco- als het natuurtoerisme van 15% naar 25% per jaar. Onder de toeristen die in 2018 het land bezochten, zocht 16%, naast zon en strand, naar ecotoerisme. Volgens het Wereld Economisch Forum (WEF), is Brazilië het op één na meest concurrerende land op het gebied van natuurlijke hulpbronnen. Dit komt door de rijke biodiversiteit, zoetwatervoorraden, de uitgestrekte kustlijn en de ongerepte bossen. Door het stimuleren van het ecotoerisme neemt ook de ontwikkeling van lokale gemeenschappen toe.



“We willen dat onze branche succesvol is en een leidende marktpositie bemachtigt. We zullen een kweekvijver zijn voor goede nationale- en internationale ondernemers die banen creëren in ons land”, legde Gilson Machado, de president van Embratur, uit tijdens het ABAV Internationale Toeristen Expo. De ABAV is de grootste en belangrijkste reis- en toeristenbeurs van Brazilië.



De volgende bestemmingen voor ecotoerisme zijn zeker een bezoek waard:



Foz do Iguaçu (deelstaat Paraná):



Aan de westkant van deelstaat Paraná vind je Foz do Iguaçu, bekend om zijn Iguaçu National Park en de Iguaçu Falls. Dankzij de 275 watervallen die samen de Iguaçu Falls vormen is dit één van de meest interessante steden van het land. Het park en de watervallen, gelegen op de grens tussen Brazilië en Argentinië, trekken honderdduizenden bezoekers vanuit de hele wereld. In dit park kun je de Garganta do Diabo bezoeken, met een hoogte van 90 meter is dit de grootste waterval ter wereld. Het Iguaçu Nationale Park staat op de UNESCO werelderfgoedlijst en de watervallen zijn geselecteerd als één van de zeven nieuwe natuurwonderen van de wereld. Daarnaast beschermt het park vele bedreigde dier- en plantensoorten, waaronder de Braziliaanse jaguar.



Een andere attractie van Foz is het vogelpark. Hier kun je genieten van een gebied van 17 hectare aan inheems bos, waar je meer dan 800 vogelsoorten kunt observeren die in dit gebied leven. Toeristen kunnen ook een bezoek brengen aan de Itaipu Hydroelectric, een interessant en gigantisch technisch werk.



Bonito (deelstaat Mato Grosso do Sul):



Bonito heeft een verscheidenheid aan attracties, variërend van rustig dobberen in de kristal heldere wateren, van bijvoorbeeld de Rio de la Plata, Sucuri en het Natuurlijke Aquarium tot het abseilen van de meer dan 70 meter hogeAnhuman Abyss. Een andere interessante plek is de Blue Lake Cave, waar bezoekers formaties van stalagmieten en stalactieten kunnen zien in een ruim 90 meter diep meer.



Bonito ligt niet zo ver van Pantanal Sul Mato-Grossense. Aanbevolen wordt om Bonito en Zuid-Pantanal op dezelfde reis te bezoeken. De plaatsen liggen op minder dan 150 kilometer van elkaar vandaan en tonen allebei unieke natuurlijke schoonheid.



Mamirauá Reserve (deelstaat Amazone):



Alles in Mamirauá draait om de natuur: de toeristische structuur, het levensonderhoud van de plaatselijke bewoners en de lokale economie. Het Mamirauá gebied heeft het grootste watergebied van alle bossen in de wereld en het landschap verandert drastisch door het jaar heen.



Mamirauá wordt gekenmerkt door het zogenoemde “gemeenschapstoerisme”. In tegenstelling tot eenvoudige partnerschappen met behoeftige lokale gemeenschappen, welke vaak geen lange termijn voordelen hebben voor de families, is het toerisme in Mamirauá volledig gewijd aan de duurzame ontwikkeling van de regio en haar inwoners. Het beste voorbeeld is te vinden in de Uakari Lodge, een prachtige plek met drijvende bungalows, beheerd door het onderzoeksorgaan van het Mamirauá Instituut gezamenlijk met de lokale gemeenschappen van de rivier.



Jalapão (deelstaat Tocantins):



Jalapão State Park ligt dichtbij Mateiros, op ongeveer 300 kilometer van Palmas, de hoofdstad van Tocantins. Het park is zeer geschikt voor avontuurlijk- (eco)toerisme en biedt onvergetelijke ervaringen.



Het natuurlijke landschap van Cerrado, de Braziliaanse savanne, wordt gekenmerkt door rivieren, rotsformaties en talrijke diersoorten, zoals jaguars, manenwolven en ara’s. Voor de avonturiers is het park ideaal om te kanoën, duiken en abseilen.



Over Embratur



Het Braziliaanse Bureau voor Toerisme (Embratur) is het bureau van het Braziliaanse Ministerie van Toerisme dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van het nationale toerismebeleid op het gebied van promotie, marketing en marketingondersteuning voor Braziliaanse toeristische bestemmingen, diensten en producten op de internationale markt. Embratur helpt bij het genereren van sociale en economische ontwikkeling voor het land door de stroom van internationale toeristen naar nationale bestemmingen te vergroten.



­­­­­­­­­­­­­­



