Nijmeegse Julia Mulder organiseert nationale Horecarun

Met het ophangen van een vlag van 4 bij 15 meter aan de Nijmeegse St. Stevenstoren, werd afgelopen vrijdag de onlangs gestarte steunactie voor de horeca extra kracht bijgezet. De vlag is een symbolische steunbetuiging voor alle horecabedrijven die onevenredig hard zijn getroffen door de coronacrisis. Zij zal gedurende de actie op meerdere plaatsen in Nederland te zien zijn.



Ondanks de recente versoepeling van de coronamaatregelen, is het nog volop crisis bij de meeste horecaondernemingen. Zelfs met mooi zomers weer is er vaak nog voldoende ruimte op de terrassen en ook binnen is er vaak nog plaats genoeg. Extra ondersteuning kan de horeca dan ook zeker gebruiken.



Noodkreet



Geïnspireerd door de noodkreet van de Nijmeegse horeca ‘zonder steun van de staat verdwijnt de horeca uit deze straat’, kwam initiatiefneemster Julia Mulder op het idee om de Horeca Run op te zetten. Al snel meldden zich ook belangstellenden van buiten Nijmegen aan. Zo ontstond het idee om er een landelijke actie van te maken. Via het `Platform van de Horeca Run’ kan dit nu voor alle Nederlandse horecaondernemingen in de meest brede zin van het woord.



Horeca Run



De Horeca Run is een eenvoudige manier om letterlijk in beweging te komen voor je favoriete horecagelegenheid. Het is een variant op de bekende sponsorloop. Deelnemers kiezen een horecagelegenheid en een kiezen een actie: wandelen, fietsen, hardlopen, skaten. Het maakt niet uit, iedereen kan daar op een eigen ludieke manier invulling aan geven. Je schrijft je in via de website, maakt een actie aan, beschrijft wat je gaat doen en voor welke horecazaak. De actie laat je sponsoren, of je doneert zelf een bedrag. De naam van de gekozen zaak komt dan automatisch op een kaart van Nederland te staan. Alle opbrengsten voor die onderneming worden automatisch geturfd en aan het einde van de actie overgemaakt naar de zelfgekozen horecaonderneming.



Julia Mulder



De jonge Nijmeegse ondernemer Julia Mulder steekt haar energie doelgericht in zaken die ze leuk vindt. Ondernemen en sporten zijn haar passies. Zo startte ze in 2018 twee ondernemingen: Nyma Bike Tours en Bewegen in Bos. Door de crisis is de vaart daar nu even uit. Bij de pakken neerzitten is niets voor haar. Maatschappelijk betrokken als ze is nam ze het initiatief om overal in Nijmegen stad hartjes op te hangen. Die vlaggetjes zijn in productie genomen en sieren nu menig gevel in het hele land. De opbrengst van deze vlaggenactie kwam ten goede aan Make-A-Wish en het Radboudfonds. Julia denkt groots en regelde vervolgens een enorme vlag van vier meter breed en vijftien meter lang met een groot rood hart die gedurende 3 weken van de St. Steven wapperde. Ze verkreeg er landelijke bekendheid mee. De Horeca Run is haar nieuwste initiatief.



De Horeca Run is gestart op 1 juni en loopt tot 1 september.