Nieuwe Kunstbeurs op Kasteellocatie

Beursorganisator InterEvent, bekend van o.a. de succesvolle titels “Kunst & Antiek



Weekend Naarden”, “Sculptures NOW” en “Het Juweel” presenteert dit najaar hét



nieuwe internationale kunst & antiekevenement “FINE”.



De eerste editie van de FINE art & antiques fair vindt plaats van 27 t/m 30 september



in een rond Kasteel Groeneveld Baarn. Rijk gevulde kasteelkamers bieden een breed



aanbod aan waardevolle antiquiteiten, verzamelobjecten, zilver, juwelen en



spannende oude, moderne & hedendaagse kunst. Direct achter het kasteel staat in



de lommerrijke tuin een groot paviljoen om het aanbod te completeren. Rond het



gezellige overdekte tuinterras staat Buitenkunst. “De FINE art & antiques fair valt op



door haar mooie aanbod in een verfrissende binnen – buitenambiance.” aldus



Johan Rissik (directeur van InterEvent)



Breed aanbod van hoge kwaliteit



“FINE”, hét nieuwe kunst- & antiekevent, biedt het publiek ruim 40 internationale



exposanten met een breed aanbod van zeldzame oude tot en met verfrissende



hedendaagse kunst. Toonaangevende galeries zoals o.a. Douwes Fine Art, Okker Art,



Roëll Fine Art & Antiques en galerie Frank Welkenhuysen presenteren hun



kunstobjecten op deze sfeervolle locatie. Alle gepresenteerde kunstobjecten



worden op voorhand door een team van experts beoordeeld op echtheid en



kwaliteit alvorens de deuren voor het publiek te openen. Hierdoor zijn kopers



verzekerd van authenticiteit en kwaliteit.



Unieke locatie Het prachtige kasteel Groeneveld heeft in ruim 300 jaar een rijke geschiedenis



opgebouwd en geldt als één van de mooiste landhuizen van rijke stedelingen uit de



Rococo stijlperiode. Tijdens de FINE art & antiques fair wordt in de rijk gedecoreerde



zalen het aanbod aan antiek, schilder- en beeldhouwkunst op een prachtige manier



geëxposeerd. Direct verbonden aan het kasteel bereiken de bezoekers via de



overdekte beursbrasserie het grote Tuin Paviljoen met nog 25 exposanten. In de



imposante kasteeltuin zijn ook kunstobjecten tentoongesteld waar het publiek tevens



kan genieten van een drankje en/of een heerlijke lunch. Deze componenten maken



dat bezoekers FINE art & antiques fair niet willen missen!



Wat, Waar en Wanneer



Data: Donderdag 27 t/m zondag 30 september van 11 tot 18 uur



Locatie: Kasteel Groeneveld, Groeneveld 2, Baarn



Entreeprijs: €12,50 p.p. met kortingsbon



€15,00 p.p. aan de kassa



Parkeren: gratis parkeergelegenheid



Internet: www.fineartantiquesfair.nl