Eric Westhoek benoemd als nieuwe bestuurder Hogeschool iPabo

Eric Westhoek is per 1 januari 2019 benoemd tot bestuurder van Hogeschool iPabo in Amsterdam en Alkmaar. Eric Westhoek is tot 1 januari a.s. nog werkzaam als directeur van het domein Business Finance & Law van Hogeschool Inholland. Hij heeft ruime management- en bestuurservaring in het onderwijs, bekleedde daar verschillende leidinggevende en bestuurlijke functies binnen het educatieve, sociale en economische domein en beschikt over een groot netwerk binnen het werkveld.



Westhoek volgt Tita Bredée op, die per 1 november jl. bestuurder is geworden van Helicon opleidingen in Den Bosch. Rien Timmer, voorzitter van de raad van toezicht van Hogeschool iPabo, is blij met de snelle benoeming, die tot stand kwam na een positief advies van de MR “Met Eric Westhoek krijgen we een enorm ervaren bestuurder aan het roer die op alle voor de iPabo relevante terreinen zijn sporen heeft verdiend. Zijn passie voor het primair onderwijs en het opleiden van leraren maakt hem samen met zijn brede ervaring tot een bestuurder die goed bij de iPabo past en onze hogeschool met visie kan leiden. We verheugen ons als raad van toezicht op de samenwerking met hem”.



Eric Westhoek werkte 13 jaar in het basisonderwijs en 28 jaar voor Hogeschool Inholland en rechtsvoorgangers. Hij was daar onder meer op de Pabo actief als docent en was projectleider onderwijsontwikkeling en programmadirecteur. Later was hij werkzaam als directeur van de School of Social Work, directeur van een aantal economische domeinen en vestigingsdirecteur Rotterdam van Hogeschool Inholland.



‘Mensen maken scholen’



Westhoek begint vol overtuiging aan zijn nieuwe bestuurdersfunctie. “Mensen maken scholen, zo is mijn stellige opvatting”, aldus Westhoek. “Dat geldt voor het basisonderwijs, maar ook voor de iPabo zelf. Aan de opleiding van die mensen en de ontwikkeling van de iPabo zelf lever ik samen met iedereen binnen de iPabo graag een bijdrage.”