VEH: hypotheekadviseurs en makelaars schieten tekort bij energieadvies



Amersfoort, 21 februari 2018 – Acht op de tien huizenkopers krijgt geen informatie over energiebesparende maatregelen in hun nieuwe woning en de mogelijkheden om dat te financieren. Hypotheekadviseurs en makelaars vertellen hun klanten nauwelijks hoe zij hun nieuwe woning energiezuiniger en duurzamer kunnen maken. Vereniging Eigen Huis wil dat dit snel verbetert en dringt er op aan dat consumenten hierbij actief worden geadviseerd en geholpen.



Vereniging Eigen Huis vindt hiervoor steun bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De minister stelt het energieadvies volgende maand aan de orde in het Platform Hypotheken, een overlegorgaan tussen het Rijk, toezichthouder AFM en de hypotheeksector. Ook zij wil dat financiële professionals meer doen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming van woningen.



Makelaars en hypotheekadviseurs laten energie-advies vaak links liggen



Slechts 20% van de makelaars en hypotheekadviseurs adviseert zijn klanten over energiebesparing en verduurzaming, 80% doet dat niet. Over ruimere financieringsmogelijkheden of gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en dubbel glas, wordt vaak niets gezegd en ontbreekt de kennis. Hierdoor blijft een enorm verbeterpotentieel onbenut.



Maarten-Eeke van der Veen, beleidsadviseur energie bij Vereniging Eigen Huis: “De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. Als we de klimaatdoelstellingen willen halen wordt van iedereen een bijdrage verlangd. Het kopen van een huis is bij uitstek het moment om een woning energiezuiniger te maken. Kopers staan wel degelijk open voor besparingsadvies. Makelaars en hypotheekadviseurs moeten zich hier veel beter in verdiepen en hun klanten op een goede manier helpen”.



Had ik dat maar geweten



Een koper kan tot 6% meer lenen als hij met dat geld de energieprestatie van de woning verbetert. De lagere energielasten compenseren dan de iets hogere hypotheeklasten. Daarnaast zijn er subsidies en gunstige leningen voor warmtepompen en andere energiebesparende maatregelen. De meeste mensen weten niet hoe ze het beste hun nieuwe of huidige woning energiezuiniger kunnen maken, hoe ze dit het beste kunnen aanpakken en verstandig kunnen financieren. Zij verwachten dat hun makelaar en hypotheekadviseur hen daar juist wél mee helpt.