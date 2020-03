Landelijk coördinatiepunt bereikbaar voor alle bedrijven in branche

De speciale helpdesklijn die OSB begin maart lanceerde heeft de afgelopen weken niet stil gestaan. Er is al duizenden keren naar gebeld, gemaild en geappt. Ook zien we tienduizenden hits op de website. Onder de vlag van het ‘Landelijk Coördinatiepunt Coronavirus Schoonmaakbranche' kunnen alle bedrijven en medewerkers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche met hun vragen en problemen aankloppen bij het coördinatiepunt.



“We vinden het in deze fase belangrijk om samen de uitdagingen aan te gaan. Dus in nauwe samenwerking met RAS, SieV en sociale partners", aldus Jeroen Veldboer, directeur OSB.



Bereikbaarheid



Het Landelijk Coördinatiepunt is bereikbaar via telefoonnummer 0800 22 6 54 56 kan elke werkdag tussen 8.30 en 17.00 uur gebeld worden met vragen. Ook kunnen tussen 9.00 en 20.00 uur vragen per WhatsApp gesteld worden op nummer 06 82 72 21 06.