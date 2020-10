Q-dance innoveert met nieuw online concept: audiovisuele reis door de wereld van Qlimax

Q-dance innoveert met nieuw online concept: een audiovisuele reis door de mystieke wereld van Qlimax



De populaire organisator van dance-evenementen blijft vernieuwen en komt op 28 november met een speciale première van Qlimax The Source



Bekijk hier de trailer:

Tijdens het vier uur durende digitale evenement, dat geen traditionele livestream zal zijn, dompelen fans zich onder in de mystieke wereld van Qlimax. In zes verschillende hoofdstukken gaat de kijker een uur lang op een audiovisuele reis door verschillende werelden, gefilmd op de meest uiteenlopende locaties. Ieder hoofdstuk kent zijn eigen soundtrack en is speciaal gecomponeerd door een bekende artiest uit de scene. Na afloop van de première vindt er een drie uur durende afterparty plaats, waarin de artiesten langskomen om een set te draaien die ondersteund wordt door next level visuals. Voordat Qlimax The Source officieel van start gaat trapt Qlimax af met een pre-show die voor iedereen toegankelijk is.“In deze uitdagende periode willen wij onze fans een vernieuwende Qlimax ervaring bieden met iets dat wél mag op het moment. Qlimax The Source neemt de kijker mee op reis naar een nieuwe realiteit, een wereld waar hardstyle, film en showtechniek samenkomen. Gevoed door het mystieke karakter waar Qlimax om bekend staat creëren we een thuisbeleving die mensen meeneemt op een ware hardstyle trip”, aldus Daan Jansen, Show & Art Director Q-dance.Waar vorig jaar nog ruim 30.000 fans traditioneel in GelreDome in Arnhem aan het feesten waren, is voor deze digitale editie de eigen (huis)kamer het decor. Tijdens het meerdaagse online festival Defqon.1 at Home bleek hoe creatief ook fans kunnen zijn. Zij toverden complete huiskamers om tot volledige campings. Mede door dit succes ontvangen fans voorafgaand de première extra tips over hoe zij de juiste voorbereidingen kunnen treffen om de avond optimaal te beleven.Q-dance begeeft zich niet op onbekend terrein als het gaat over het produceren van indrukwekkende audiovisuele producties van hoogwaardige kwaliteit. De dance-evenementen-organisator weet al meer dan twintig jaar haar fans wereldwijd te imponeren met de meest overweldigende stages en indrukwekkende muziek-, licht- en vuurwerkshows. Ook online bereikt Q-dance een miljoenen publiek met opvallende en slimme content rondom hun evenementen. Dit jaar nog trok het digitale festival Defqon.1 at Home meer dan 8 miljoen kijkers met als één van de hoogtepunten de productie van The Closing Ritual.“Wij hebben de afgelopen maanden hard gewerkt met alle artiesten en creatives om een spectaculaire en een nog niet eerder vertoonde digitale productie neer te zetten. Gezien wij gespecialiseerd zijn in het creëren van evenementen, bevond deze productie zich volledig buiten onze comfort zone.” vervolgt Jansen. "Het team heeft dan ook een buitengewone prestatie geleverd door iets unieks neer te zetten, een experience die zowel onze fans als algemene liefhebbers van audiovisueel spektakel zal aanspreken.”Qlimax The source vindt plaats op 28 november. De reguliere kaartverkoop start op zaterdag 31 oktober om 13:00 uur (CET) en de kosten voor een kaartje bedraagt €9,95. Meer informatie over het programma en de line-up wordt snel bekendgemaakt op de socialmediakanalen van Q-dance en op live.q-dance.com.