VEH: Geef Groningers een bouwbudget, laat ze niet nóg langer wachten



Amersfoort, 23 juni 2020 - Het moet voor de Groningers nu eens eindelijk ophouden met bureaucratie, rapporten maken, steeds weer nieuwe regelingen en instituten optuigen. Dat wekt ten onrechte de indruk dat er voor Groningse gedupeerden van alles geregeld is, terwijl er in de praktijk bitter weinig gebeurt. Geef de gedupeerden liever een budget waarmee ze hun huis kunnen versterken.



Deze dringende oproep doet Vereniging Eigen Huis aan de politiek. “Geef mensen na een offerte van een aannemer een versterkingsbudget waarmee ze aan de slag kunnen binnen afgesproken kaders. Dat bespaart een heleboel onderzoekskosten en dan kan er eindelijk voortgang komen” zegt Steven Wayenberg van VEH. Woensdag 24 juni debatteert de tweede kamer over de gevolgen van gaswinning in Groningen.



Dat geldt ook voor schade. Er is nu een kunstmatig onderscheid tussen schadeherstel en versterking van woningen. Deze twee zaken zijn bij verschillende instituten ondergebracht en dat is onbegrijpelijk. Steven Wayenberg: “Er wordt nu een kunstmatig onderscheid gemaakt tussen schade en versterking. Daar zijn twee verschillende instituten mee bezig en dat betekent ellenlange processen en weinig tot geen voortgang voor de gedupeerde huiseigenaren.”



De versterking van woningen en gebouwen moet vooral doorgaan. Dat is vaak een ingrijpende gebeurtenis. “Het is heel veel meer dan een extra funderingspaal of steunbalk in huis”, zegt Steven Wayenberg; “Het huis moet leeg en de bewoners moeten vaak langere tijd ergens anders onderdak vinden.”



Niemand weet welke effecten de afbouw van gaswinning op de langere termijn voor gevolgen heeft en het veranderen van de veiligheidsnorm voor versterking van huizen resulteert in rechtsongelijkheid tussen huiseigenaren. De nieuwe versterkingsnorm gaat uit van minder risico omdat de gaswinning afneemt. Daardoor zou het ook minder vaak noodzakelijk zijn om woningen te versterken. Een woning die volgens de oude norm onveilig was en moest worden versterkt, kan volgens de nieuwe norm als veilig worden bestempeld en niet meer in aanmerking komen voor versterking.



Alleen op papier lijkt alles geregeld, in de praktijk gebeurt bar weinig



Vorige week peilde de vereniging de stemming onder 160 van haar leden in het gaswinningsgebied. Binnen enkele dagen reageerde meer dan de helft met veelal aangrijpende verhalen over hun ervaringen. Veel Groningers verliezen de moed. “We zijn letterlijk uitgeput door deze jarenlange aanhoudende emotionele strijd” is één van de vele reacties. Het algemene beeld: “Geef ons een veilig thuis terug.”



-“De versterking van mijn woning is eindelijk in maart 2020 gestart. In 2015 heb ik op eigen kosten vooronderzoek had laten doen waaruit bleek dat versterking noodzakelijk was. De periode van januari 2016 tot maart 2020 is opgegaan aan bureaucratie, vooronderzoeken en onderhandelingen.”



-“Het spel van bewust de hulp aan gedupeerden vertragen, tot Groningers het opgeven, wordt nog steeds gespeeld. Iedere keer worden er beloftes gedaan die niet worden nagekomen. Zo is de nieuwe tactiek te wachten op het afnemen van bevingen, zodat duizenden woningen dan niet hoeven te worden versterkt.



-“Helaas moet ik constateren dat het schadeherstel en de versterking stil staan. De NCG voor het versterken en de TCMG voor het schadeherstel kunnen elkaar niet vinden. Dat betekent dat ik de noodzakelijke herstelkosten zelf moet voorschieten. Dit is een belachelijke zaak.”



-“Sinds november 2018 heb ik een stut in de woonkamer. Eindelijk komt nu de versterkingscommissie om een inspectie te doen. En dan afwachten wat de uitslag is. Absurd dat de norm aangepast zou worden. Ten eerste zijn er nog steeds aardbevingen en ten tweede gaat de schade maar niet zo weg.”



-“Het proces van het repareren van de enorme schade aan onze woning is een drama. Juni 2018 is onze woning geïnspecteerd. Het maken van dat rapport heeft een bom duiten gekost, er waren wel 13 experts om en in het huis. Het onderzoek of onze woning versterkt moet worden heeft misschien wel meer gekost als voor het versterken zelf nodig is.”