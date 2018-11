Burgers’ Zoo klaar voor Foute Kersttruiendag Save the Children

Dierverzorgers verrassen chimpansees en beren met gevulde kersttruien



Het aftellen is begonnen! Met minder dan een maand te gaan tot Foute Kersttruiendag van Save the Children zijn de voorbereidingen in het hele land in volle gang. Koninklijke Burgers’ Zoo is er al helemaal klaar voor. Op 22 november krijgen de chimpansees en Maleise beren hun eten opgediend in een foute kersttrui.



Dierverzorgers stoppen het eten in de truien en zullen die, zelf ook in stijl gekleed, aanbieden aan de chimpansees en Maleise beren. “Chimpansees en Maleise beren zijn intelligente diersoorten, waarbij we soms hun natuurlijke onderzoekende gedrag stimuleren door voedsel op verrassende wijze aan te bieden”, vertelt woordvoerder Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo. “Het prikkelt hun nieuwsgierigheid om eens te bekijken wat er nu eigenlijk in die vreemde truien zit.”



Foute Kersttruiendag vindt dit jaar plaats op 14 december. In heel Nederland komen op of rond 14 december duizenden particulieren, maar ook scholen, bedrijven en verenigingen, in hun foute kersttrui in actie voor kinderen in nood onder het motto ‘Een echte held verzamelt geld.’ Basisschool de Arabesk uit Arnhem is een van de vele deelnemers. Leerlingen van groep 6 van de Arabesk zijn erbij als de chimpansees en beren in de kersttruien op zoek gaan naar hun gezonde hapjes.



“Met de opbrengst van Foute Kersttruiendag helpen we kinderen in nood”, zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children. “De kerstperiode is voor de meeste mensen een tijd van warmte en gezelligheid, van samenzijn met familie, lekker eten en cadeautjes. Maar voor kinderen in Jemen, Syrië, Zuid-Soedan of Sulawesi is de werkelijkheid heel anders. Duizenden kinderen daar zijn hun ouders kwijtgeraakt op de vlucht voor geweld of een natuurramp, hebben geen dak boven hun hoofd, lijden honger en kou. Dankzij de bijdragen van Foute Kersttruienactie kunnen wij voor onderdak en bescherming zorgen, kinderen met hun ouders herenigen en voedsel, warme kleding, schoenen of dekens uitdelen.”



Het Arnhemse dierenpark steunt het initiatief van Save the Children van harte. “Burgers’ Zoo is een dierenpark waar jaarlijks honderdduizenden kinderen op bezoek komen om te genieten van een fijne dag uit. De harde werkelijkheid is helaas dat heel veel kinderen in de wereld helemaal geen tijd hebben om kind te zijn, maar verschrikkingen als oorlogen, armoede en honger het hoofd moeten bieden. Burgers’ Zoo wil om die reden graag zijn medewerking verlenen aan de Foute Kersttruienactie van Save the Children, een organisatie die zich met hart en ziel inzet om het lot van deze kinderen te verbeteren.