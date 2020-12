Laag energieverbruik met led spot

Verlichting doet veel voor een woning. Het breekt of maakt de sfeer in huis. Er zijn heel veel verschillende soorten verlichting. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor losstaande lampen of een lamp die aan het plafond hangt. Een andere optie die steeds populairder wordt, is het inbouwen van de verlichting. Dat kan gaan om inbouwspotjes in het plafond of in de wand. Inbouwspotjes danken hun populariteit aan het strakke design dat ermee gecreëerd wordt. De stijl van een led spot past helemaal in de interieurtrends van nu. Bij Ledlichtdiscounter voldoen alle led spots aan de hoogste kwaliteitsnormen en strengste voorschriften. Ze streven naar materiaalgebruik dat natuurlijk, recyclebaar en niet schadelijk voor ons milieu is. Ale het verpakkingsmateriaal is bovendien biologisch afbreekbaar.



Weinig verbruik van energie



Onze impact op het milieu wordt steeds duidelijker en veel mensen gaan het belangrijker vinden om hier rekening mee te houden. Het lage energieverbruik van de led spot is daarom zeker een pluspunt. Uit een onderzoek van Milieu Centraal is gebleken dat de led lamp maar liefst 90 procent minder energie verbruikt dan een gloeilamp. Een riant verschil. Dankzij deze energiezuinigheid is de led spot een milieuvriendelijkere optie dan een 'normale lamp' en daarnaast zullen ook de kosten voor energie lager uitvallen als er wordt gekozen voor een led spot.



Meer branduren zonder kapot te gaan



Het produceren van een led spot kost natuurlijk ook energie, maar deze energie is binnen 300 branduren al terugverdiend! De traditionele gloeilamp gaat zo'n 1000 branduren mee, terwijl dat bij een led lamp gaat om 15.000 branduren. De led lamp hoeft dus veel minder vaak vervangen te worden. Dat kost u minder geld en er zijn minder grondstoffen en dus energie nodig om nieuwe lampen te produceren. Hierdoor wordt wederom de impact op het milieu kleiner. Het vervangen van een led spot gaat iets lastiger dan een lamp die niet ingebouwd is. Ook daarom is het beter om te kiezen voor een spot die led verlichting geeft, omdat deze veel minder snel vervangen hoeft te worden.



Waarom zijn spots nog meer populair?



Natuurlijk zijn er meer redenen dan alleen het lage energieverbruik en het strakke design dat deze lampjes creëren om over te gaan op het aanschaffen van een led spot. Het is namelijk ook mogelijk om de led spot dimbaar te maken. Het effect hiervan is dat er nog meer sfeer in huis gecreëerd kan worden. Soms zijn spots ook nog kantelbaar, waardoor een mooi schilderij of bijvoorbeeld een fijn hoekje in huis in de 'spotlight' gezet kan worden. Er zijn dus veel mogelijkheden met deze kleine lampjes. Waar led verlichting vroeger nog heel ongezellig oogde, omdat het een kil, blauw licht of maar weinig licht gaf, is daar nu al een lange tijd geen sprake meer van. De led lamp geeft nu ook warm licht af. Net zoals bij de 'normale' lamp.



De led spot: een slimme keuze



De ontwikkelingen van de led spot zijn dus in alle opzichten erg positief. Wil u ook graag investeren in mooie verlichting en daarbij die gezellige sfeer creëren met een minimale impact op het milieu? Bekijk dan eens ons aanbod met led spots.