Flentrop, Boo!Brandbuilders, Regio College en meer in NV Zaanstad

De ondernemerstalkshow NV Zaanstad staat maandag 24 juni bol van de afwisseling. In de foyer van het Zaantheater komen allerlei onderwerpen aan bod. Zoals orgelbouwer Flentrop, het plan van ondernemer Ad van Vugt om reststromen uit de voedselverwerkende industrie beter te benutten, Pim van den Bos van Boo!Brandbuilders en de succesvolle samenwerking tussen het Regio College en Zaanse bedrijfsleven. De gratis toegankelijke NV Zaanstad is een initiatief van het Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland en de gemeente Zaanstad. Tijdens de talkshow wordt op basis van interviews het ondernemen in stad en streek belicht. Inloop vanaf 16.30 uur, talkshow van 17.00 tot 18.00 uur. Daarna kan er tot 19.00 uur worden nagepraat en geborreld.



De interviews worden gedaan door Jaap Sluis en Rosalie Smit. Zij ondervragen onder anderen Ad van Vugt van het Zaanse bedrijf Exter. Hij is een van de stuwende krachten achter het plan om reststromen uit de voedselverwerkende industrie in Noord-Holland niet langer door het putje te gooien (circa 30 vrachtwagens per dag), maar fabrieksmatig te verwerken. Eerst komt er een proeffabriek in de Haarlemmermeer en als die proef slaagt een échte grote fabriek in Zaanstad.



Pim van den Bos van Boo!Brandbuilders zit met zijn bedrijf in Wormer, in de oude rijstpellerij aan de Zaan. Hij was in een grijs verleden een gedreven triatleet en bouwt nu al weer 27 jaar al even gedreven merken. Dat klinkt voor een buitenstaander misschien vaag, maar is zo concreet als het maar kan. Pim vertelt over zijn ondernemersfilosofie en laat op basis van een inmiddels spraakmakend praktijkvoorbeeld zien hoe hij met zijn circa 20 collega’s te werk gaat.



In de orgelwereld in binnen- en buitenland is het Zaanse bedrijf Flentrop van oudsher een begrip. Het staat voor vakmanschap, vaak gekoppeld aan vernieuwing. Algemeen directeur Erik Winkel werkte aan de reconstructie van een groot aantal beroemde orgels. In zijn vrije tijd is hij actief als amateur zanger en – jawel! – organist.



Jo Frijns van het Regio College stak samen met een aantal bedrijven uit Zaanstad en omgeving veel tijd en energie in de opleiding ‘Procestechniek op niveau 2’. Hij komt vertellen waarom die inmiddels prijs winnende opleiding een belangrijke schakel vormt tussen onderwijs en ondernemen.



De NV Zaanstad richt zich op alle gemeentedelen en alle branches en kiest voor variatie. Mannen, vrouwen, starters, eenpitters, eigen baas, loondienst, enz. De uitdaging ligt vooral in het belichten van verborgen kracht en kansen en het leggen van interessante dwarsverbanden. Met het oog op de gewenste vaart en variatie worden verschillende onderdelen geprogrammeerd. Langere gesprekken, snelle interviews en speciale rubrieken wisselen elkaar in hoog tempo af. Mirthe Westrik zorgt ook 24 juni weer voor een korte film over onvermoede aspecten van het ondernemen.



NV Zaanstad is stimulerend en uitdagend van toon. Met ruimte voor een kritische kanttekening of tegengeluid en volop aandacht voor de economie van stad & streek. NV Zaanstad is géén businessclub, netwerkorganisatie of belangenbehartiger, maar een ongebonden podium waar ondernemers en anderen die ondernemend van geest zijn elkaar kunnen treffen.



De toegang is gratis. Belangstellenden wordt gevraagd zich vooraf aan te melden via www.nvzaanstad.nl Bezoekers zijn vanaf 16.30 uur welkom in het Zaantheater. NV Zaanstad is mogelijk geworden dankzij de ondersteuning van onder meer het Zaantheater, Servicepunt Leren en Werken Zaanstreek Waterland en de gemeente Zaanstad.