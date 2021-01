Documentaire toont taboe rond euthanasie bij jongeren

De indrukwekkende documentaire van Tim Hofman en het team van YouTube-kanaal BOOS die vandaag (donderdag) online is gezet, toont op wrange wijze aan hoe groot het taboe nog is rondom euthanasie bij jongeren. In de documentaire volgt Tim Hofman drie jaar lang de 21-jarige Athaliah en de 25-jarige Robin. Zij willen euthanasie, maar stuiten op onbegrip of onwil bij hun behandelende artsen. De NVVE verleende medewerking aan het realiseren van de film.



In een reactie wijst Agnes Wolbert, directeur van de NVVE, erop dat de wetenschap dat euthanasie een optie zou kunnen zijn, deze jonge mensen veel rust geeft. "De boodschap van de documentaire is dan ook ondubbelzinnig: Praat erover, met je naasten en met je arts. Daarnaast moeten artsen zelf vaker het initiatief nemen om euthanasie bespreekbaar te maken, zeker in de geestelijke gezondheidszorg." Psychiater Gerty Casteelen, werkzaam bij Expertisecentrum Euthanasie, zegt in de documentaire dat euthanasie een vorm van hulpverlenen is en dat met het bespreekbaar maken van euthanasie in de psychiatrie gewelddadige suïcides kunnen worden voorkomen. Al een flink aantal jaren organiseert de jongerentak van de NVVE speciaal voor jonge mensen die over dit onderwerp willen praten het maandelijkse café Doodnormaal. Het thema jongeren en euthanasie komt in februari ook aan de orde in de door de NVVE georganiseerde Week van de Euthanasie.