'Meer talent voor tech met fiscale aanpassingen'

Aanleiding: Een goed klimaat voor start-ups vraagt fiscale aanpassingen



Vandaag pleit de techsector in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad Een goed klimaat voor startups vraagt fiscale aanpassingen voor broodnodige aanpassingen in fiscale wetgeving. Techleap.nl ondersteunt dit initiatief van harte.



Als we het beste talent naar Nederland willen trekken en hier willen houden en het investeringsklimaat willen verbeteren, hebben we een herkenbare, eerlijke, aantrekkelijke, effectieve, en internationaal competitieve regeling nodig. Anders dreigen we de concurrentieslag met andere landen te verliezen, en daarmee onder meer de enorme potentie aan nieuwe banen en inkomsten mis te lopen. Juist Tech kan Nederland in deze crisis de kickstart geven die nu zo hard nodig is.



Myrthe Hooijman is Directeur Governmental Affairs bij Techleap.nl.