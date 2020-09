STAR benoemt Marcel Kramer tot nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC)

STAR Group, marktleider in technische professionele dienstverlening op het gebied van consultancy, staffing/detachering en recruitment voor industriële projecten in o.a. de (petro)chemie, gas, energie en infra sector, heeft Marcel Kramer benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen vanaf September 2020.



Met zijn uitgebreide internationale achtergrond opgebouwd door senior managementfuncties in energie, infra en transport, voorziet Marcel Kramer de STAR Board en Management van sterke complementaire vaardigheden. Zijn brede nationale en internationale persoonlijke netwerk op dit gebied zal de klanten en het bedrijf van STAR ten goede komen. STAR is een meerderheidsbelang van Parcom Capital, een vooraanstaande mid-market private equity firma gevestigd in Amsterdam.



Marcel Kramer heeft een masterdiploma Privaatrecht en Ondernemingsrecht en betrad olie-en gasmanagementfuncties in Europa, Azië en Zuid-Amerika in een aantal internationale organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Noorse STATOIL (nu EQUINOR). Van 2005 tot 2010 was hij Chief Executive Officer van de Nederlandse GASUNIE, één van Europa's belangrijkste gastransport- en infrastructuurbedrijven. En hij leidde de joint venture South Stream Transport AG in Zwitserland. Marcel Kramer was lid van de Raad van Commissarissen van Royal Boskalis Westminster en tot eerder dit jaar ook van de Raad van Commissarissen van Sempra International Holdings te Amsterdam. Als voorzitter van het Energy Delta Institute (EDI), een in Nederland gevestigde internationale hogeschool, is hij betrokken bij het opzetten van trainingsprogramma's en aanverwante evenementen op het gebied van gas, energie in het algemeen en duurzame energieontwikkeling voor deelnemers uit de hele wereld.



Marcel over zijn aanstelling: “Er verandert veel in de internationale wereld van energie, chemie en infrastructuur. De vraag naar snel inzetbaar goed gekwalificeerd personeel blijft toenemen en verbreedt zich ook naar nieuwe terreinen. STAR heeft een sterk track-record en is een betrouwbare partner voor ondernemingen in deze vitale sectoren. Ik zet mij dan ook graag in om de STAR Group deze essentiële rol ook in de toekomst te laten vervullen.”



Sil Hoeve, CEO van STAR, over de uitbreiding van de RvC: “Als CEO van STAR ben ik erg blij met de aanstelling van Marcel in de Raad van Commissarissen. Hij is door zijn kennis en internationale netwerk van grote toegevoegde waarde. Er was direct een klik en een vertrouwd gevoel. Met elkaar kunnen we de groeiambities waarmaken. Wij zijn dan ook erg trots dat Marcel met zijn kennis en achtergrond STAR wil helpen met het behouden en waarmaken van deze ambities. ”



Over STAR



STAR, opgericht in 2001, heeft zich sinds haar oprichting ontwikkeld tot marktleider in de Benelux op het gebied van technische project support binnen de industrie met vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Binnen STAR zijn dagelijks ruim 1.600 specialisten actief in verschillende disciplines en sectoren. www.starpowerpeople.com