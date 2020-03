Stilte voor tweede EV-storm

Na de forse toename van het aantal bestellingen van een elektrische auto in het najaar van 2019 voorziet Alphabet, marktleider op het gebied van EV leaseauto’s een herhaling van zetten in het aankomende najaar wanneer de bijtelling in 2021 wordt verhoogd van 8 naar 12%. De leasemaatschappij, die vorig jaar als eerste met partner Eneco eMobility het vaste laadtarief heeft geïntroduceerd, bereidt zich nu al volop voor.



Fiscaal gedreven



In februari 2020 zag Alphabet het aantal bestellingen dalen met ruim 10% ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019. Dat de keuze van een EV nog steeds financieel gedreven is, blijkt eveneens uit een onderzoek van VZR onder zakelijke rijders. 50% die voor een elektrische auto kiest zou er niet voor kiezen wanneer de bijtelling 22% zou zijn. Slechts 28% zou ongeacht de hoogte van de bijtelling voor een elektrische auto kiezen.



Populariteit blijft



Ondanks de daling, blijft de belangstelling voor EV groot. De top 10 van meest gecalculeerde auto’s op MyAlphabet, de online tool van Alphabet, wordt nog steeds gedomineerd door elektrische auto’s. Tesla blijft nummer 1 en nieuwkomers in de top 5 zijn de Polestar en de Mustang Mach E. ‘Wij hebben veel geleerd van de situatie in 2019 en houden de vraag naar en de markt van EV nauwlettend in het oog. Zodoende zijn we goed voorbereid en kunnen we de Alphabet-beleving rond de leaseauto blijven waarborgen voor onze klanten’, aldus Simon Corsèl, manager Communications bij Alphabet.



Alphabet is marktleider op het gebied van elektrisch rijden. Ruim 10% van het totale wagenpark van Alphabet is nu full EV tegen gemiddeld 6 % in de totale leasemarkt. Samen met Noorwegen, IJsland, Zweden en China behoort Nederland tot de 5 landen in de wereld waar elektrische personenauto’s meer dan 1% van de totale vloot uitmaken. En op het gebied van laadinfrastructuur is er geen ander land met dezelfde dichtheid aan laadpunten als Nederland (bron: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat).