Floris (15) spreekt voor leden van de Vaste Kamercommissie SZW



“Wat kinderen in armoede echt willen”



8 oktober 2019 - De 15-jarige scholier en zoon van een alleenstaande moeder Floris geeft op 10 oktober een speech ten overstaan van leden van de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De commissie spreekt dan met staatssecretaris Van Ark over kinderarmoede. Floris is het niet eens met het huidige beleid. Samen met andere kinderen en hun moeders komt hij daarom naar Den Haag om uit te leggen wat er volgens hem voor kinderen in zijn situatie wel moet gebeuren.



Floris vindt dat er in de bestrijding van kinderarmoede nu te eenzijdig wordt gekeken naar hulp in natura. “Natuurlijk is het fijn als we mee kunnen doen met sport en op de fiets naar school kunnen. Maar dat neemt onze zorgen niet weg. We willen dat het thuis beter wordt. Wij zijn dankbaar voor de laptop, maar wat we echt zouden willen is dat we ons geen zorgen hoeven maken over of er morgen nog stroom is om hem op te laden. Of soms zelf of we nog een huis hebben. Wij willen ons geen zorgen hoeven maken over onze moeders. Wij willen dat onze ouders voor ons kunnen zorgen. En dat bereik je niet alleen met een fiets of een sportpas.”



Maatregelen

De staatssecretaris zet juist in op een landelijk dekkend aanbod van kindvoorzieningen in natura. Volgens Floris is meer structurele hulp nodig voor ouders in armoede, zodat er toekomstperspectief wordt geboden. Dat kinderen in armoede het op school slechter doen, komt volgens hem niet doordat ze zich zorgen maken over of ze wel de juiste kleding dragen of een cadeau kunnen meenemen naar een verjaardagsfeestje. “Niemand wil zich buitengesloten voelen, dus we zijn echt blij met dit soort hulp. Maar het lost onze problemen niet op.”



Een groot probleem is volgens hem dat er bijvoorbeeld te weinig betaalbare woningen zijn voor moeders die alleen komen te staan. Hij kent de voorbeelden uit zijn omgeving. “Alleen in al in, Amsterdam, wonen 730 kinderen in de opvang. Daar word je niet beter van, ook niet met hulp in de vorm van cadeaus.” Floris hoopt daarom dat de Vaste Kamercommissie begrijpt dat er meer nodig is om kinderen in armoede perspectief te bieden. “Wij willen een normaal leven. Een huis en een moeder of vader die zich aan het eind van de maand geen zorgen hoeft te maken over of we nog warm kunnen eten.



Programma

Floris houdt zijn pleidooi donderdag 10 oktober om 13.45 uur, voorafgaand aan de vergadering van de Vaste Kamercommissie. Zijn speech is een vervolg op de petitie die de Stichting Single SuperMom op 5 maart heeft aangeboden aan de commissie. Floris was daarbij, net als honderd andere kinderen en moeders. Adres: Tweede Kamer, Plein 2, 2511 CR, Den Haag.



Over Single SuperMom

Single SuperMom (SSM) is de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot het grootste netwerk van alleenstaande moeders in Nederland. Een enorme community, met trainingen (naar economische zelfstandigheid) en playdates voor moeder en kind biedt SSM de gezinnen ondersteuning bij soms zware problemen als armoede, rouw en eenzaamheid. De stichting maakt zich hard voor alle alleenstaande moeders in Nederland maar in het bijzonder voor duurzame ondersteuning aan eenoudergezinnen in armoede.