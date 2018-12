FRANTA - persbericht/communiqué de presse

NL



FRANTA



Humains



06/12/18 – 05/02/19



De in 1930 in Tsjechië geboren tekenaar, schilder en beeldhouwer Franta woont en werkt sinds 1960 in Vence, Frankrijk.



“De condition humaine is Franta’s levensobsessie” (Thomas M. Messer, directeur emeritus van het Guggenheim Museum in New York), precies de leidraad in alle kunst die Museum De Reede toont.



Door zijn opmerkelijke empathie en observeringsvermogen tijdens wereldreizen met langdurige verblijven in zwart Afrika en de Verenigde Staten, ontwikkelde Franta een heel eigen authenticiteit.



Franta vertelt ontroerend over de angst en de pijn van de afgebeelde figuren maar ook over hun vreugde. Franta hanteert een diep menselijke beeldentaal met als grote gegeven de ‘condition humaine’, een thema dat meer dan ooit actueel is.



De lijst tentoonstellingen van Franta in musea en kunstencentra wereldwijd is indrukwekkend, o.m. in New York, Tokyo, Londen, Parijs, Berlijn, Praag en Jeruzalem, terwijl in zijn geboortestad Trébic in 2014 het Art Centre Franta werd opgericht, gewijd aan de kunstenaar . In België geniet het expressionistische oeuvre van Franta almaar meer aandacht van privéverzamelaars.



“Humains - Mensen ”, een krachtig ensemble van tekeningen in Oost-Indische inkt en akwarellen, waaronder nooit eerder gezien werk, is Franta’s eerste expositie in een Belgisch museum.



FR



FRANTA



Humains



06/12/18 – 05/02/19



Né en 1930 en Tchécoslovaquie, le dessinateur, peintre et sculpteur Franta vit et travaille depuis 1960 à Vence, France.



“La condition humaine est le tourment majeur de Franta” (Thomas M. Messer, ancien directeur du Musée Guggenheim à New York), précisément le fil conducteur en tout art montré par Musée De Reede.



Par son empathie remarquable et son sens de l’observation durant ses voyages à travers le monde avec de longs séjours en Afrique noire et aux Etats Unis, Franta a développé une authenticité toute particulière.



Franta dépeint la peur et la souffrance des êtres, mais aussi leur joie. Il utilise un langage plastique profondément humaniste s’interrogeant sur la condition humaine, un sujet toujours aussi actuel.



La liste d’expositions dans des musées et des centres d’art au monde entier est impressionnante, e.a. à New York, Tokyo, Londres, Paris, Berlin, Prague ent Jérusalem, tandis qu’en 2014, dans sa ville natale Trébic, le Art Centre Franta fut érigé et dédié à l’artiste. En Belgique l’oeuvre expressionniste de Franta retient de plus en plus l’attention des collectionneurs privés.



“Humains”, un puissant ensemble de dessins à l’encre de Chine et lavis, dont certains n’ont jamais été montrés, est la première exposition de Franta dans un musée belge.