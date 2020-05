De nieuwe PINDAH* is verschenen

De nieuwe PINDAH* - de glossy met een Nederlands-Indisch tintje – is verschenen



In deze nieuwe PINDAH* o.a.: schrijfster Yvonne Keuls vertelt over haar Indië; publicist Theodor Holman memoreert waarom hij herdenkt, modejournalist Milou Basu pleit voor meer batik op straat; DJ Don Diablo houdt een ode op zijn Indische moeder, schrijversechtpaar Auke Kok en Dido Michielsen praten over hun Aziatische huishouden, dichteres Ellen Deckwitz zweert bij bij Hogere Natuurkunde, model en dj Chelina Manuhutu vertelt dat God dichtbij staat; vlogger Monica Geuze komt uit de kast en zanger Vinchenzo benadrukt dat Molukkers een krachtig volk zijn. En wat zijn Amerindo's?



In 2019 – op 19 september – verscheen PINDA*, een unieke uitgave met bijdragen van journalisten, schrijvers, fotografen en illustratoren die van Indische komaf zijn.



Het blad werd een in tijdschriftenland ongekend succes: er werden meer dan 45.000 exemplaren verkocht, reden voor de initiatiefnemers om ook in 2020 een editie uit te brengen.



PINDAH* is vanaf 12 mei te koop bij enkele duizenden verkooppunten en ook te bestellen via de website https://www.pindah-magazine.nl De eerste druk bedraagt 25.000 exemplaren.



PINDA* werd PINDAH*



De makers realiseerden zich direct dat de naam PINDA* discussie zou oproepen. Is het een geuzennaam of een scheldnaam? Uit lezersonderzoek bleek dat een klein deel van de kopers in de toekomst liever zou zien dat het blad PINDAH* zou gaan heten (een suggestie van de makers, in dat onderzoek), Maleis voor ‘verhuizen’ of ‘verplaatsen’. En hoewel de overgrote meerderheid van de ondervraagden geen moeite hadden met PINDA*, werd er nu voor gekozen om in 2020 iedereen blij te laten zijn met de naam.



Achtergrond



Dit jaar is het 71 jaar geleden dat de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië̈ plaatsvond én 75 jaar geleden (op 17 augustus a.s.) dat Indonesië werd bevrijd van de Japanse bezetters. Op 27 december 1949 tekenden Nederland en Indonesië het verdrag waarmee Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië bekrachtigde. Daarmee kwam een einde aan ruim drie eeuwen koloniale overheersing door de Nederlanders. Het einde van Nederlands-Indië leidde tot de komst van een grote groep Indische Nederlanders naar Nederland. De samenstelling van de groep was divers. Ze bestond uit – witte – Hollanders (totoks) en vooral uit – gekleurde – Indo-Europeanen (Indo’s). Ook Molukkers, die veelal als soldaat in het KNIL hadden gediend en Chinezen die een bestaan in Nederlands-Indië hadden opgebouwd, kwamen naar Nederland.



Cijfers



Volgens cijfers van het CBS vormt de groep uit het voormalig Nederlands-Indië (meer dan 350.000 mensen) nog altijd de grootste groep naoorlogse nieuwkomers uit hetzelfde land van herkomst. Inmiddels heeft meer dan twee miljoen Nederlanders banden met Indonesië. Toch lijkt deze groep nagenoeg onzichtbaar te zijn opgegaan in de Nederlandse samenleving. Ook in het huidige publieke debat over de multiculturele samenleving speelt de groep uit het voormalig Nederlands-Indië nauwelijks een rol van betekenis. Als reden wordt vaak aangevoerd dat de Indische groep zich sinds de jaren vijftig geruisloos en zonder al te veel problemen heeft aangepast. Het voorbeeld van een geslaagde assimilatie. Die lezing is slechts ten dele waar. De stille aanpassing vereiste veel incasseringsvermogen en veerkracht bij de nieuwkomers. Het gevolg van die zogenaamde geruisloze aanpassing is echter wel dat de bijdrage van de Indische en Molukse Nederlanders aan de Nederlandse samenleving vergeten dreigt te raken.



Schat aan verhalen



Niettemin ligt binnen de Indische en Molukse gemeenschap een schat aan verhalen verborgen. Er zijn talloze boeken geschreven, documentaires gemaakt en studies gedaan die het grote publiek slechts mondjesmaat bereiken. ‘De Indische geschiedenis is goed bewaard gebleven binnen de Indische gemeenschap, maar daarbuiten eigenlijk helemaal niet en het zou goed zijn om dat schot eens weg te halen,’ aldus historicus en Andere Tijden- presentator Hans Goedkoop, die zelf ook van Indische komaf is.



Gidsfunctie



PINDAH* is een gids van Indisch Nederland voor iedereen die nieuwsgierig is naar het Indische en het Molukse verhaal. Door mensen die zelf banden hebben met voormalig Nederlands-Indië en Indonesië aan het woord te laten en hen zelf het verhaal te laten vertellen. Het verhaal van hun ouders, grootouders of overgrootouders, die ooit hun geboorteland verlieten om hier een nieuw bestaan op te bouwen.



In alle geledingen van de maatschappij hebben mensen met een Indische achtergrond hun sporen nagelaten en dat proces houdt niet op. Er zijn meer schrijvers, wetenschappers, politici, artiesten, toneelspelers, theatermakers, filmers, modeontwerpers en sporters van Indische komaf dan we beseffen. Wie zijn zij? Welke Indische invloeden zijn als een stille kracht door de Nederlandse samenleving gegaan en hebben die mede vormgegeven?



Snel de digitale versie inzien? Mail dan naar info@pindah-magazine.nl.