Hulplijn Samenwerken helpt organisaties in Nederland

In Nederland is de eerste ‘Hulplijn Samenwerken’ van start gegaan om organisaties te helpen die op dit moment met een vraag zitten rondom een bestaande of nieuwe samenwerking. AlliantiePartners, de organisatie die al 7 jaar organisaties adviseert en mensen opleidt op het gebied van samenwerken, biedt deze gratis dienst aan.



Gedreven door de wil om te overleven als organisatie of hulp te willen bieden aan hulpbehoevenden waar organisaties dat niet alleen kunnen; het kunnen allemaal redenen zijn om snel een samenwerking aan te gaan. Het goed doorgronden van elkaars belangen en overtuigingen is echter de basis van een succesvolle samenwerking. Normaal gesproken zouden organisaties hier goed de tijd voor moeten nemen, maar AlliantiePartners ziet dat organisaties zich hiervoor nu de tijd niet gunnen. Daarom ook de hulplijn voor advies bij het aangaan van een samenwerking.



AlliantiePartners biedt een gratis service aan waarin organisaties kunnen bellen met een Alliantie-expert. Men krijgt een uur lang gratis advies en wordt op weg geholpen om meer succesvol een nieuwe samenwerking aan te gaan of een bestaande samenwerking uit te bouwen of te continueren. Want als dat werkt, dan helpt het om samen uit de crisis te komen en daar heeft iedereen baat bij vindt Hulplijn Samenwerken



Wim Witteveen, eigenaar en oprichter van AlliantiePartners geeft aan dat het idee van een gratis Hulplijn bij Samenwerken is geopperd door één van de partners en direct is omarmd door alle partners. “Het voorkomen van de grootste valkuilen bij samenwerken is ons doel, omdat succesvol zijn in je partnerships nog nooit zo belangrijk is geweest. Omdat we het belangrijk vinden in deze tijd ons steentje bij te dragen faciliteren we dit kosteloos.”