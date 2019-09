VPS Nederland lanceert nieuwe website over Tijdelijke beveiliging

VPS Nederland, specialist in beveiliging, beheer en onderhoud van leegstaand vastgoed, bouwterreinen en herontwikkellocaties, lanceert vandaag haar nieuwe website vpsbeveiliging.nl over Tijdelijke beveiliging.



Uitbreiding dienstenpalet



De afgelopen jaren is het dienstenpalet van VPS Nederland flink uitgebreid: van leegstandbeheer door huisvesting van tijdelijke gebruikers tot het leveren van een breed scala aan innovatieve beveiligingsoplossingen voor objectbeveiliging, bouwplaatsbeveiliging, keetbeveiliging en brandbeveiliging & evacuatie.



Groeiende marktpositie



De marktpositie van de divisie VPS Beveiliging blijft groeien. Meer dan 3.000 locaties in Nederland zijn momenteel beveiligd met een van de beveiligingsoplossingen van VPS. We werken voor een diversiteit aan opdrachtgevers: van aannemers, bouwbedrijven, energiemaatschappijen en scheepsbouwers tot de petrochemische industrie en eigenaren van leegstaand vastgoed. Daarnaast bieden wij met VPS FireAlert een unieke, draadloze oplossing voor brandveiligheid en evacuatie.



Nieuwe website



VPS ziet volop kansen om haar markpositie op het gebied van tijdelijke beveiliging de komende jaren nog verder te verstevigen en zich door te ontwikkelen als professionele partner in tijdelijke beveiliging. Hier past een website bij die aansluit bij deze ambities. De nieuwe website is gebouwd met behulp van moderne technieken, is volledig responsive en heeft naast een frisse vormgeving een verbeterde navigatie. Het is een website met ambitie en een platform om actief te kunnen communiceren met onze opdrachtgevers.



Bekijk de nieuwe website www.vpsbeveiliging.nl



Over VPS Nederland



VPS Nederland levert maatwerk op het gebied van tijdelijke beveiliging, leegstandbeheer en onderhoud. Wij beveiligen, beheren en onderhouden alle types leegstaand vastgoed, bouwterreinen en herontwikkellocaties. Daarbij zijn wij innovatief, deskundig en gericht op de wensen van onze klanten.



Wij maken onderdeel uit van VPS Group: Europees marktleider op het gebied van beheer, onderhoud en beveiliging van leegstaand onroerend goed. VPS Group heeft haar hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk, beheert meer dan 50.000 objecten en heeft ruim 900 medewerkers in dienst.