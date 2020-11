‘Gesloten markt propaangas opengebroken’

LEIDEN, 20 november 2020 - Vijfjarige leveringsovereenkomsten voor propaangas zijn in veel gevallen niet meer toegestaan. Dat is het gevolg van een gerechtelijke uitspraak in een zaak van twee consumenten tegen de grote gasleverancier Antargaz. De klanten waren gebonden aan 5-jarige contracten, zonder precies te weten welke prijs ze in die periode moesten betalen.



Ruim 40.000 woningen en (boeren)bedrijven in het buitengebied zijn voor verwarming, warm water en het drogen van gewassen aangewezen op propaan. Je kunt ze herkennen aan de lichtgroene of soms witte tanks op het erf.



De markt voor propaangas is een gesloten bolwerk. Een beperkt aantal leveranciers sluit lange leveringsovereenkomsten af, met literprijzen die vrijwel wekelijks veranderen en die nergens gecontroleerd kunnen worden. Omdat vrijwel alle leveranciers op dezelfde manier werken, heeft de consument weinig keus.



De twee consumenten die het opnamen tegen Antargaz, werden gesteund door het bedrijf propaanveiling.nl, dat sinds 2014 probeert deze gesloten markt open te breken



De literprijs van propaangas bestaat uit twee delen: een steeds wijzigende inkoopprijs en de opslag die de leverancier hier bovenop zet. Omdat de inkoopprijs van propaan voor de consument niet beschikbaar is, kan deze nooit controleren of de juiste prijs in rekening wordt gebracht. Dat geeft leveranciers in feite de vrije hand om te rekenen wat ze willen, zonder dat gebruikers kunnen opzeggen. Leveranciers brengen torenhoge boetes in rekening als een gebruiker in zijn contractperiode op zoek gaat naar een betere prijs.



Hans Iseger, directeur van propaanveiling.nl: ,,De twee consumenten waren al zeker dertig jaar klant bij deze leverancier en betaalden samen ongeveer 1.000 euro per jaar te veel. Hun overeenkomst bij Antargaz liep nog twee jaar door, maar zolang wilden ze niet meer wachten. Wij hebben ze gesteund om gerechtigheid te krijgen.”



Antargaz dreigde eerst met grote boetes. Toen de klanten daar niet gevoelig voor waren, stuurde Antargaz hoge rekeningen en schakelde vervolgens een deurwaarder in. Met een beroep op de wet Van Dam stelde de kantonrechter de consumenten volledig in het gelijk. De kantonrechter oordeelde dat de klant in zijn recht stond de overeenkomst tussentijds te beëindigen en dat hij de door Antargaz opgelegde boetes dan ook niet hoefde te betalen. Antargaz moest zelfs een deel terugbetalen van de te hoge literprijs die ze in rekening hadden gebracht. De uitspraak is belangrijk voor alle propaangebruikers omdat de rechter voor het eerst heeft bepaald dat een vijfjarige overeenkomst voor de levering van propaan in strijd is met de wet.



Hans Iseger: ,,Bij de eerste overeenkomst - als de leverancier voor eigen kosten een nieuwe tank plaatst - valt hier wat voor te zeggen. De rechter heeft nu geoordeeld dat, na de eerste periode van vijf jaar, een klant niet gehouden kan worden aan een volgende overeenkomst voor zo’n lange periode als hij een overstap wil maken naar een goedkopere aanbieder. Deze uitspraak zet voor veel propaangebruikers de deur open over te stappen naar een andere leverancier, zonder eerst het einde van de lopende overeenkomst af te hoeven wachten.”