Leven lang ontwikkelen in kleine unieke beroepen

Vandaag organiseert het Meld- en expertisepunt specialistisch vakmanschap van SBB zijn zevende jaarlijkse event in Fort Voordorp te Groenekan. Het thema is ‘Specialistisch vakmanschap, een leven lang’. Het meldpunt helpt kleine, unieke beroepen om levensvatbaar te blijven. De betreffende branches en opleidingen hebben vaak niet de capaciteit om dat zelf te organiseren.



Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is het nieuwe boegbeeld van het Meld- en expertisepunt. Hij neemt die rol over van Michaël van Straalen. Vonhof: “Een leven lang ontwikkelen is actueel en zeker ook belangrijk voor de kleine unieke beroepen. Specialistisch vakmanschap telt circa zestig kleine unieke beroepen die voor de BV Nederland grote economische, cultuurhistorische en gezondheidstechnische waarde hebben. Beroepen zoals betonstaalverwerker en groenerfgoedhovenier horen bij het mkb. Ik vind het van belang dat er bij iedere ontwikkeling die deze beroepen raakt iemand is die zegt: wat betekent dit voor klein en uniek? Als boegbeeld maak ik me daar graag sterk voor.”



De door Vonhof genoemde beroepen zijn recente voorbeelden van succesvolle inmenging van het Meld- en expertisepunt. Toen de opleiding betonstaalverwerker dreigde te verdwijnen, sloegen het SOMA College, de branchevereniging voor wapeningsstaal VWN en opleidingsbedrijf Civilion met ondersteuning van het Meld- en expertisepunt de handen ineen om het onderwijs weer van de grond te krijgen. Ook de groenerfgoedhoveniers zochten contact met het Meld- en expertisepunt. Om het groene erfgoed in stadstuinen, op begraafplaatsen en op buitenplaatsen te behouden werd het keuzedeel ‘Beheer groen erfgoed’ ontwikkeld. Als volgende stap zoeken de Vereniging van Erfgoedhoveniers en het Gilde van Tuinbazen samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een school die het keuzedeel wil en kan gaan uitvoeren.



Met leven lang ontwikkelen als overkoepelend thema staan tijdens het event vijf inspiratiesessies op het programma. Ook vindt de ondertekening plaats van een convenant voor de lijstenmakers. Dat bevat onderwijsafspraken tussen Nimeto Utrecht en de lijstenmakersbranche voor de komende vijf jaar, die de toekomst van het beroe­p garanderen. De circa 125 deelnemers aan het event zijn bestuurders, politici en vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en vakbonden. Ook twaalf studenten nemen aan de discussies deel.