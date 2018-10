Focus MediaLane op TV en Live Entertainment. Platform &C zelfstandig

Onafhankelijk mediabedrijf MediaLane gaat zich volledig concentreren op content creatie voor televisieproducties en live entertainment. En volgt hiermee de internationale trend van de opmars van live entertainment. Voor beide onderdelen zijn interessante nieuwe formats in ontwikkeling waarover in de komende maanden geleidelijk meer bekend zal worden. Ook is een eerste stap gezet met internationale uitbreiding van de activiteiten met een vestiging in Duitsland.

Een tweede ontwikkeling is de verzelfstandiging van het platform &C, het 360-gradenmerk rondom Chantal Janzen. Sinds de lancering in het voorjaar van 2017 heeft het merk een stevige marktpositie verworven dankzij visuele eigenheid, creatieve beeldtaal, unieke content én als podium voor talent. De novembereditie van het magazine verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren. Het online platform trekt maandelijks 300.000 unieke bezoekers (één miljoen pageviews), de Instagram community heeft 125.000 volgers en het YouTube-kanaal heeft inmiddels ruim 57.000 abonnees. Hiermee is &C in de top van de vrouwenmagazines in ons land beland.

Chantal Janzen: ‘We mogen trots zijn op wat is bereikt. Het was een spannend avontuur dat we met z’n allen aan zijn gegaan. We hebben veel gesprekken met elkaar gevoerd over de toekomst van MediaLane en daarmee ook de toekomst van &C. Het was voor ons ideaal om in het veilige huis van MediaLane de opstart van &C te mogen maken.’ Mede-initiatiefnemer Marco Geeratz vult aan: ‘Daar zijn wij dankbaar voor maar we zijn nu ook zo ver dat wij de verdere ontwikkeling van &C als onafhankelijk platform zelf kunnen oppakken.’

Iris van den Ende: ‘Binnen MediaLane werken we veel samen met talent, dit vinden wij belangrijk, zo ook met Chantal. Toen het idee ontstond om het mediamerk &C te bouwen, zijn we daar met volle overgave ingestapt. Met trots kijk ik terug hoe we &C in korte tijd hebben neergezet. MediaLane en &C hebben elkaar heel goed kunnen versterken maar er komt ook een tweede fase waarin je moet durven kiezen voor concentratie op de kernactiviteiten binnen het bedrijf. MediaLane legt de focus op televisieproducties en live entertainment terwijl Chantal en Marco het label &C zelfstandig verder willen ontwikkelen. Het platform staat niet meer in de kinderschoenen, het is snel volwassen geworden en kan goed op eigen benen staan. Natuurlijk kunnen zij op onze support blijven rekenen. Bovendien zal de nauwe samenwerking met Chantal blijven waar het gaat om televisie- en live-entertainment producties van MediaLane, zoals bijvoorbeeld Kees & Co. De nieuwe serie hiervan zal in het voorjaar van 2019 te zien zijn bij RTL4 en Videoland.’

Over MediaLane

Vanuit ons creatieve kantoorpand aan het IJ in Amsterdam ontwikkelen en produceren we televisie én live-entertainment content, samen met talent voor uiteenlopende doelgroepen.

Televisie

Als onafhankelijke televisieproducent werkt MediaLane voor zowel de publieke als de commerciële omroepen en digitale broadcasters in Nederland. MediaLane is producent van De Kwis, Knoop Gala in co-productie met NTR, Pauls Puber Kookshow, Ranking the Stars, Sint & Paul pakken uit! en andere programma’s van Paul de Leeuw, TV Show van Ivo Niehe, Ellie op Patrouille, Moby Dick met Matthijs van Nieuwkerk, Kees & Co met Simone Kleinsma en Chantal Janzen, André Hazes: Ik haal alles uit het leven, Lang Leve de Muziek Show met Buddy Vedder, &Chantal, Erica op Reis, Max Masterclass met prof. Erik Scherder, het Musical Award Gala, Herrie in Hotel Spaander met Herman den Blijker en dhr. Reimers, Nederland op Film met Richard Groenendijk, Petticoat, Kunstraadsels, de zesdelige documentaire Jaap van Zweden: Een Hollandse maestro op wereldtournee en De Toekomst met Robbert Dijkgraaf in co-productie met BNNVARA.

Live Entertainment

MediaLanecreëert en produceert live-entertainmentproducties alsmet André Kuipers,in opdracht van RTL Live Entertainment,ende komende eerste editie van