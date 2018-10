André Rieu kondigt 15e editie Maastricht concerten aan

In 2019 geeft André Rieu voor het vijftiende jaar op rij zijn traditionele zomeravondconcerten in Maastricht. Tienduizenden bezoekers kunnen op 5, 6 en 7 juli weer genieten van de maestro en zijn orkest op het Vrijthof. De officiële kaartverkoop voor de speciale jubileumeditie start op vrijdag 12 oktober om 10.00 uur via https://www.andrerieu.com/nl



In de afgelopen jaren gaf André Rieu 88 concerten in Maastricht voor zo’n 900.000 bezoekers uit meer dan 100 landen. Rieu over zijn concerten in Maastricht: "Al 14 jaar loop ik bij het begin van het concert samen met het orkest, vanaf de trappen van het theater, langs de terrassen. Dat blijft zo'n bijzonder gevoel. Iedere keer weer. Dat heb je alleen in je thuisstad. Ik plak er graag nog zeker 25 jaar aan vast!”



AIRMILES

Afgelopen weken waren Rieu en zijn orkest in Noord-Amerika voor een tournee langs de Amerikaanse oostkust en Canada. Vanavond start hij met een reeks van 6 concerten in Buenos Aires. In November bezoekt de maestro Australië voor 5 concerten, gevolgd door een tour in Engeland en Ierland. Begin januari is traditioneel gereserveerd voor speciale nieuwjaarsconcerten in Ziggo Dome en Paleis 12 in Brussel en de start van een nieuwe tournee door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.



André Rieu – Vrijthof Maastricht 2019

Vrijdag 5 Juli 2019 – 21:00 uur

Zaterdag 6 Juli 2019 – 21:00 uur

Zondag 7 Juli 2019 – 21:00 uur