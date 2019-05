Young Lady Business Academy schakelt door naar Rotterdam

-Young Lady Business Academy gaat samenwerken met Erasmus Centre for Entrepreneurship

-Deelneemsters kunnen zich inschrijven voor vierde editie van 1 tot 5 juli in Rotterdam

-Dubbel zoveel talent welkom voor uniek leiderschapsprogramma.

-Deelname ook dit jaar weer gratis dankzij steun Elske Doets Foundation



De Young Lady Business Academy (YLBA) van reisonderneemster Elske Doets gaat samenwerken met het Erasmus Centre for Entrepreneurship in Rotterdam. Hierdoor krijgt het initiatief van Zakenvrouw van het Jaar 2017 Elske Doets een belangrijke impuls en biedt het nóg meer jonge vrouwen de gelegenheid deel te nemen.



De komende editie van de YLBA vindt plaats van 1 tot 5 juli in Rotterdam. De inschrijving is nu geopend. Voor de eerste keer is er niet plaats voor dertig, maar voor zestig vrouwelijke talenten! Deelname is gratis.



De Young Lady Business Academy is een vijfdaags programma waarin jonge vrouwen worden geholpen bij het ontwikkelen van ondernemend leiderschap. Zij worden hierbij voorgesorteerd op een leidende functie in het bedrijfsleven of bij de overheid. Sinds de start in 2017 mag de YLBA zich verheugen op grote belangstelling en support. Vorig jaar bracht koningin Máxima een bezoek aan de alumni in Heerhugowaard.



De samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship biedt grote kansen. Zo kunnen meer vrouwen deelnemen omdat de Academy voortaan plaatsvindt in de Rotterdam Science Tower. Daar kunnen de deelnemers aansluiten op alle faciliteiten die de ondernemerscampus van het Erasmus Centre of Entrepreneurship te bieden heeft, een inspirerende locatie die ondernemerschap ademt, waar je letterlijk omringd wordt door innovatieve ondernemers en die creativiteit stimuleert.



Professionaliseren

Elske Doets is ingenomen met de samenwerking: ‘Het Erasmus Centre for Entrepeneurship biedt de mogelijkheid de YLBA verder te professionaliseren en uit te bouwen. De eerste drie edities vonden plaats in ons kantoor in Heerhugowaard. Niet alleen kon maar een beperkte hoeveelheid vrouwen daardoor meedoen, ook was het schipperen met de ruimte, want er moest natuurlijk ook gewoon gewerkt worden.’



Ook het Erasmus Centre for Entrepeneurship is verheugd over samenwerking met de YLBA. Operationeel directeur Annique de Greef: ‘Vanuit de overtuiging dat ondernemerschap de belangrijkste voorwaarde is voor innovatie, streven we ernaar ondernemerschap in het DNA van mensen te verweven. In dat kader past de samenwerking met YLBA perfect. We kijken we ernaar uit om de vrouwelijke leiders van morgen te ondersteunen in het ontwikkelen van hun ondernemende talent. We zetten hierbij de kennis en het netwerk van de Erasmus Universiteit Rotterdam in, een universiteit die meer dan 100 jaar geleden werd opgericht door ondernemers.’



Naast het huisvesten van de komende Academy draagt het Erasmus Centre for Entrepreneurship actief bij aan het curriculum doordat Annique de Greef een workshop zal geven. Zo maken deelneemsters die keer kans op een speciaal traineeship van drie maanden in de Verenigde Staten, dat in samenwerking met de Netherland-America Foundation is ontwikkeld.



Beurs

Verder is er een Startup-beurs beschikbaar van het Erasmus Centre for Entrepreneurship alsook een speciale prijs, in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, voor degene die het meest veelbelovend en vol innovatiekracht het eigen familiebedrijf overneemt.



Tot slot is er een intensief kennismakingstraject gereserveerd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar je nieuwe contacten opdoet en de achterkant van het diplomatieke spel van nabij gaat meemaken. Deze laatste prijs is bedoeld voor de beste deelnemer, die een hoge overheidsfunctie (ministerschap, bijvoorbeeld) ambieert.



Meer informatie

Inschrijven voor de YLBA:

https://www.elskedoets.nl/ladybusinessacademy/

Inschrijven kan tot 4 juni