Kunst van de Vrede - Artistieke avondwandeling in de tuin van het Vredespaleis

Dit jaar vieren wij in Nederland 75 jaar vrijheid en wereldwijd 75 jaar Verenigde Naties. Om stil te staan bij 75 jaar vrede organiseert het Vredespaleis van 14 tot en met 17 oktober 2020 elke avond de ‘Kunst van de Vrede’ wandeling. Deze unieke tour verbindt de geschiedenis van de VN, de vrijheid en het Vredespaleis en combineert een sfeervol verlichte tuin met performances en waargebeurde verhalen.



75jaar vrijheid, 75 jaar Verenigde Naties, 75 jaar vrede

In 2020 herdenken wij het einde van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. Het slotstuk van alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid is de viering van 75 jaar Verenigde Naties. Deze viering vindt plaats op 24 oktober 2020 in het Vredespaleis waar het Internationaal Gerechtshof, het juridische hoofdorgaan van de VN, zetelt. Om deze vieringen met een breed publiek te delen en om te laten zien dat 75 jaar vrede niet vanzelfsprekend is, heeft de Carnegie Stichting, eigenaar en beheerder van het Vredespaleis, het programma ‘Kunst van de Vrede’ ontwikkeld.



Wandeling ‘Kunst van de Vrede’

Theater, poëzie en verhalen omtrent 75 jaar vrede – al deze ingrediënten komen samen in het programma ‘Kunst van de Vrede’. Bij de start van de route ontmoeten de bezoekers de Vredesgodin Irene die iedereen toespreekt door middel van de kunstvorm spoken word. Naast historische personages en kunstwerken komen ook fragmenten uit de geschiedenis van de VN aan bod. Zo maken de deelnemers onder andere kennis met de Nobelprijswinnaar Dag Hammarskjold die van 1953 tot 1961 secretaris-generaal van de Verenigde Naties was en zich niet alleen tijdens de Suezkanaalcrisis inzette voor dialoog en de-escalatie. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de geschiedenis van het Vredespaleis worden verduidelijkt door het verhaal van Max Chotzen. Hij was als bibliothecaris in het Vredespaleis werkzaam en tegelijkertijd actief in het Nederlandse verzet. Samen met collega’s drukte hij illegale kranten op een in de kelder van het paleis verstopte stencilmachine.



Deze en diverse andere verhalen en kunstinterventies over solidariteit, hoop, vrede en vrijheid beleven de bezoekers tijdens hun wandeling door de tuin. De tour is ontwikkeld in samenwerking met LUSTR, Firma Mes en STET (The English Theatre).



Praktische details

De ‘Kunst van de Vrede’ wandeling vindt op 14, 15, 16 en 17 oktober 2020 vanaf 19.00 uur plaats. Bezoekers lopen de route zelfstandig en worden waar nodig begeleid door vrijwilligers. De tickets kosten €15 per persoon en zijn via de website van het Vredespaleis te boeken: www.vredespaleis.nl/kunstvandevrede.



Aan het begin van de circa 50 minuten durende wandeling ontvangen de bezoekers een drankje dat in de ticketprijs is inbegrepen. Het programma is voor alle leeftijden geschikt, de tuinen zijn helaas niet begaanbaar voor rolstoelen of scootmobielen. Er is uiteraard rekening gehouden met de maatregelen omtrent Covid-19 en zowel de looproute als het aantal deelnemers is hierop aangepast.