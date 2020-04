Amsterdamse ondernemers gaan producten bezorgen om omzet te redden

Amsterdam – In tijden dat Retail het moeilijk heeft, willen Amsterdamse ondernemers zich blijven onderscheiden. Peddler is samen met diverse lokale winkels in Amsterdam het initiatief Lokaal Amsterdam gestart om Amsterdamse winkels en de lokale economie te ondersteunen.



Snelle levering



Vanaf nu kunnen Amsterdammers (binnen de ring A10) een bestelling plaatsen bij een van de aangesloten winkels op Lokaal-amsterdam.com. Fietskoeriers zorgen ervoor dat de bestelde producten dezelfde dag nog worden thuisbezorgd. Uiteraard is deze bezorgservice geheel contactloos en volgens de richtlijnen van het RIVM.



Samen sterk, een ander helpen



Als bekende parfumerie uit de Amsterdamse binnenstad wordt Parfumerie Marjo vaak gebruikt als voorbeeld voor een moderne retailer. De winkels in combinatie met de website Parfumerie.nl zorgen ervoor dat het bedrijf een mooi uithangbord voor Peddler is. Directeur Erwin de Groot reageerde als een van de eerste enthousiast op het verzoek deel te nemen aan het project van initiatiefnemer Stijn van Krimpen. “In deze tijd waarin we elkaar nodig hebben, is dit geweldig. Samen sterk door deze crisis komen. Helemaal voor ondernemers zonder website”



Wij Amsterdam



Lokaal Amsterdam is een van vele mooie initiatieven in Amsterdam. Op de website wijamsterdam.nl kunt u meer van dit soort initiatieven vinden. Niet om te concurreren, maar om elkaar te helpen. Amsterdam zit thuis, maar niet stil. Momenteel zijn er veel Amsterdammers, bedrijven en organisaties die iets voor en met elkaar willen doen. In buurten, gebieden, stadsdelen gebeurt van alles. En er zijn héél veel ideeën, en heel veel initiatieven! De een nog mooier dan de ander.