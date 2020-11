Kerstvoorstelling Erik of het klein insectenboek uitgesteld



De familievoorstelling, Erik of het klein insectenboek van HNTjong samen met Stadsschouwburg Utrecht is voorlopig uitgesteld. Deze grote zaalproductie zou in december 2020 de kerstvoorstelling zijn van Stadsschouwburg Utrecht en aansluitend tot in maart 2021 in theaters in Nederland te zien zijn. Vanwege de publieksbeperkingen i.v.m. corona is besloten de première en tournee tot nader order uit te stellen. De belevenis en het samenkomen met een groot publiek is juist bij deze voorstelling is van belang.



Jibbe willems schrijft een nieuwe actuele versie van de klassieker van Bomans over Erik Pinksterblom en zijn wonderlijke reis door de insectenwereld. Regisseur Noel Fischer pakt visueel groots uit en maakt een spectaculaire trip waarin milieubewustzijn en protesterende insecten hand in hand gaan.



Toekomst



De voorbereidingen voor Erik of het klein insectenboek lopen de komende weken door zodat de voorstelling op een later moment aan een groot publiek getoond kan worden, de acteurs en dansers repeteren door en maken samen de wereld van Erik of het klein insectenboek compleet. HNTjong en Stadsschouwburg Utrecht zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de voorstelling te tonen aan een groot publiek.



Verhaal



Erik Pinksterblom is een fantasierijk jongetje dat verlangt naar iets bijzonders. Gekrompen tot het formaat van een vlieg komt Erik terecht in stadspark de Wolleweide. Hij beleeft bizarre avonturen tussen grassprieten die hoger zijn dan flatgebouwen. In deze wonderlijke wereld lijken de insecten verdacht veel op mensen.



Erik ontmoet bekakte wespen, danst met de hiphophommel en slaapt in een slakken-Airbnb. Gaandeweg ontdekt Erik steeds meer dat de insecten grote moeite hebben met overleven. Overal ligt afval en mensen spuiten pesticiden. Kan Erik zichzelf en de insecten uit deze grote problemen redden?



Samenwerkingen



De samenwerkingen binnen dit project zijn vruchtbaar geweest zo liggen er insectenboekjes klaar dankzij Biodiveristy Center Naturalis. Is er een concept voor de foyers gemaakt voor een extra beleving dankzij de opleiding Nimeto. Is er een HNTpodcast aflevering met input van Dunea en zijn de dansers van IRC – Illusionary Rockaz Company op dit moment aan het repeteren. Erik of het klein insectenboek komt naar de theaters.