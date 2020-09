Bewustzijn over hypotheekverzekeringen is niet hoog genoeg

Oosterhout, 21 september 2020 – Uit recent onderzoek blijkt dat veel Nederlandse consumenten geen idee hebben waarvoor zij zijn verzekerd met betrekking tot waarschijnlijk de grootste lening van hun leven; de hypotheek. Ze hebben nauwelijks inzicht in hun financiële situatie, met name wat er gebeurt bij tegenslag. Financieel adviseurs krijgen dit onderwerp moeizaam over de bühne gebracht. Daarnaast ontbreekt ook inzicht in de status van de hypotheek zelf. Deze resultaten komen uit het onderzoek De consument en het arbeidsongeschiktheidsrisico en werd in opdracht van BNP Paribas Cardif uitgevoerd door MCH Consultancy en Adviesbureau Fred de Jong. Het onderzoek werd in juni 2020 gehouden onder 1247 consumenten. Direct financiële problemen bij arbeidsongeschiktheid Ruim een kwart van de Nederlanders verwacht direct in financiële problemen te komen als een van de partners arbeidsongeschikt wordt. 27% geeft aan de gevolgen echt te voelen, doordat ze dan hun huis moeten verkopen, in financiële problemen komen of noodgedwongen meer moeten gaan werken. Daarentegen heeft maar liefst 24% helemaal geen idee of heeft er niet over nagedacht. Nederlanders denken onterecht dat ze verzekerd zijn Van de respondenten geeft 30% aan dat zij een verzekering voor arbeidsongeschiktheid hebben afgesloten. Uit data van HDN (Hypotheken Data Netwerk, verantwoordelijk voor 80-90% van alle hypotheekaanvragen) blijkt echter dat het werkelijke aantal vele malen lager ligt; HDN ziet bij minder dan 5% van de hypotheekaanvragen ook een aanvraag voor een verzekering voor arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Boodschap komt niet aan bij consument Hoewel adviseurs hypotheekverzekeringen waarschijnlijk aan hun klanten hebben uitgelegd, omdat dit een verplicht onderdeel is van het hypotheekadvies, lijkt het erop dat de boodschap niet bij hun klanten blijft hangen: 40% geeft aan dat er niet over arbeidsongeschiktheid is gesproken, en 19% kan zich niet herinneren. Hieruit blijkt dat het geen kwaad kan als hier meer focus op wordt gelegd in het hypotheekadvies. Geen inzicht in hypotheek Uit het onderzoek blijkt bovendien dat respondenten weinig inzicht hebben in de status en kenmerken van hun hypotheek. Ze weten bijvoorbeeld niet wat de hoogte van de hypotheek is in relatie tot de marktwaarde van de woning. Er staan hierdoor aanzienlijk meer huizen ‘onder water’ dan consumenten zelf denken. “Zeker tijdens de huidige coronacrisis, waarbij er erg veel onzekerheid is, is het belangrijk dat consumenten inzicht hebben in hun financiële situatie en weten op welke vlakken zij risico lopen. En dat zij de (financiële) gevolgen van onvoorziene levensomstandigheden goed met hun adviseur bespreken.” reageert Marieke van Zuien, commercieel directeur BNP Paribas Cardif België en Nederland, op de resultaten van het onderzoek.

