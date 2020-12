De NVVS Seks & Media Prijs 2020: de genomineerden zijn bekend

Voorspel, Overtijd of Kapotte seks?



Op dinsdag 15 december vanaf 19.30 reikt de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) online de 11e Seks & Media Prijs uit. De uitreiking vindt plaats tijdens het NVVS-forum Ethics, diversity & porn via zoom. Tientallen inzendingen zijn zorgvuldig bekeken, beoordeeld en besproken door een vakkundige jury.



Waarom? Omdat seksueel plezier en seksualiteit voor alle Nederlandse media nog altijd een boeiend onderwerp is. Talloze artikelen, programma’s en vragenrubrieken worden gevuld met soms prima documenten, maar helaas ook vaak genoeg met gebakken lucht, fabels en misverstanden. Om doeltreffende mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren, reikt de NVVS de Seks & Media Prijs uit aan schrijvende pers en programmamakers. Daar is zowel publiek als media bij gebaat.



Dit jaar heeft de jury onderstaande inzendingen genomineerd voor de Seks & Media Prijs 2020:



Voorspel : korte docu gemaakt door Anne van Campenhout voor 2Doc, een uitstekende start voor seksuele vorming van tieners op school en daarbuiten. Voorspel is minstens zo interessant voor ouders, leerkrachten en andere volwassenen die denken dat jongeren alles al weten over seks. Ondanks de vele aandacht voor seksualiteit in de media worstelen jongeren nog steeds met relationele en seksuele onwetend- en onzekerheid. En zoeken naar juiste, duidelijke antwoorden over relaties en seksualiteit.



Overtijd van regisseur Tessa Louise Pope uitgezonden door VPRO met nagesprek geleid door Krista en Marcelle Arriëns : een prachtige documentaire over ongepland zwanger zijn. De jury was onder de indruk van de geinterviewden: hun keuzes en motivaties. Overtijd verduidelijkt hun diverse, complexe emoties voor alle kijkers en stemt/zet aan tot nadenken over het maken van keuzes voor veilige seks/anticonceptie? Deze documentaire gaf de vrouwen een eigen stem. Met De Sekszusjes als uitstekende interviewsters.



Mijn seks is stuk. Documentaire van Lize Korpershoek uitgezonden door VPRO: In deze zeer persoonlijke documentaire zoekt de maakster antwoord op een van de meest gestelde vragen aan NVVS-seksuologen: “ik heb minder zin in seks dan mijn partner, is er iets mis met mij”? Wat doe je dan in een tijd waarin minstens drie keer per week waanzinnig orgastische seks de norm lijkt? En waarin velen denken dat je zelf verantwoordelijk bent voor zin in seks en ander geluk? Mijn seks is stuk toont op vernieuwende, emotionele, en dappere manier hoe je jouw seksualiteit accepteert als deze “anders” is.



Volgens de jury onderscheiden deze inzendingen zich door de openheid waarmee de makers een beeld geven van seks en seksualiteit. Deze drie inzendingen tonen de diversiteit van seksualiteit, het omgaan met seksuele taboes en het maken van lastige keuzes hierin.



U bent van harte welkom bij de online uitreiking van de NVVS Seks & Media Prijs 2020 en het forum Ethics, diversity & porn via deze link: https://bit.ly/2VOOqeA namens de congres-organisatoren NVVS en de jury, bestaande uit:



Jennifer Lyon Bell: Regisseur, porno producent en workshop leider bij Blue Artichoke Films, tevens winnaar van de Seks & Mediaprijs 2019 met de erotische film Adorn



Pablo Cabenda: Freelancejournalist bij Volkskrant, onder andere bekend van het project Publiek geheim in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos en Rutgers



Mahmoed Chamanyzadeh: Systeemtherapeut, leertherapeut NVRG, en seksuoloog NVVS, werkzaam bij het Helen Dowling Instituut (Psycho - Oncologie) en in praktijk Mchz voor relatietherapie en seksuologie



Milou Deelen: Journalist en spreker, schrijfster van het onlangs verschenen boek “Krabben, van vrouw tot vrouw”



Nynke Nijman: psycholoog, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid NVVS, oprichtster van ilvy.com en auteur van het onlangs verschenen boek 'De relatie APK'