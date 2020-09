Occasionmarkt houdt koers dankzij corona

De vraag naar occasions stijgt, mede omdat de auto een coronaproof mobiliteitsoplossing is. Alphabet heeft daarom zijn occasionlease-propositie aangescherpt.



Vorige maand werd er een recordaantal occasions door consumenten aangeschaft. Mede daardoor zijn er dit jaar, ondanks de dip tijdens de lockdownperiode, nu meer tweedehands auto’s aan consumenten verkocht dan vorig jaar. Sterker, de tweedehands automarkt groeit mede dankzij corona. Want dat de auto een comfortabel vervoersmiddel is in tijden van veilig afstand houden, is evident. Uit onderzoek van Markteffect in opdracht van BOVAG blijkt ook dat meer dan de helft van de OV-reizigers voor een alternatief vervoermiddel kiest, waarvan 57 procent voor de auto. Niet iedereen heeft een eigen auto, en dat verklaart de stijgende verkoop van occasions. Leasemaatschappij Alphabet ziet dit terug in de verkoop van zijn ex-leaseauto’s. “De verkoop aan particulieren ligt nu zelfs hoger dan voor de crisis”, zegt Ivo Lissone, commercieel directeur van de leasemaatschappij. “Dat betekent voor ons ook dat de verkoopopbrengsten weer op niveau komen.”



Naast de verkoop via de outlets van Alphabet Occasions ziet de leasemaatschappij ook een toename in het aantal aanvragen voor het leasen van een tweedehandsauto, zowel onder particulieren als op de zakelijke markt. “Startende ondernemers en ZZP’ers willen zich in deze onzekere tijden niet committeren aan langlopende verplichtingen, en ze willen hun cash liever niet aanwenden. Om in te spelen op deze toenemende vraag, hebben we nu een volledige online propositie voor het zakelijk leasen van een jong gebruikte auto gelanceerd, via Alphabetonline”, zegt Lissone. “Snel kunnen rijden, een aantrekkelijke prijs of een rijker uitgeruste auto die past binnen de leasenorm maken het leasen van een tweedehands auto interessant. Maar ook de eventuele fiscale voordelen dankzij een lagere bijtelling (b.v. in het geval van een elektrische auto) of een lagere fiscale waarde zijn argumenten. Daarnaast kun je kiezen voor een kortere contractperiode (vanaf 12 maanden), wat voor ondernemers ook interessant is.”