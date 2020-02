IkPas daagt deelnemers uit fris de lente te beginnen

Op 26 februari start, tijdens de traditionele vastenperiode, een 40-daagse IkPas-campagne. In de jaarlijks terugkerende actie zetten deelnemers hun alcoholgebruik op pauze voor 40 dagen om sterk de lente te beginnen.



Na een uiterst geslaagde 30-dagen-campagne (ook wel bekend als ‘Dry January’) met een recordaantal aan deelnemers (ruim 40.000), start op 26 februari a.s. de ‘Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze’. IkPas is een jaarlijks terugkerende actie, die wordt georganiseerd door Stichting Positive Leefstijl met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.



Onder de paraplu van IkPas voeren gemeenten, GGD’s, Verslavingszorg en een groeiend aantal bedrijven door het hele land de actie lokaal en regionaal uit.



Wat levert IkPas op?



Op basis van onderzoeksresultaten van voorgaande jaren blijkt dat meer dan de helft van de deelnemers zich ook na zes maanden lichamelijk én mentaal fitter voelt. Volgens de resultaten is de campagne goed voor de organen, bespaart het geld en zorgt het voor een betere huid. Bovendien slaapt bijna 45% van de deelnemers structureel beter. “We slapen eindelijk weer samen, omdat het snurken beduidend minder is”, laat een blije deelnemer weten. Uitgebreide informatie over alle resultaten in 2019 kun je vinden op https://ikpas.nl/onderzoek/.



Voorbereid op de lente



De campagne 'Zet je alcoholgebruik 40 dagen op pauze' 'start op 26 februari a.s. Iedereen die mee wil doen, kan zich aanmelden via https://ikpas.nl/inschrijven/.