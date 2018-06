Dunea en Het Nationale Theater bundelen krachten rondom watersprookje

Het Nationale Theater en drinkwaterbedrijf Dunea zijn een samenwerking aangegaan rondom het zomerse spektakelstuk Ondine. In dit watersprookje, dat op zaterdag 23 juni in première gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag, speelt water zo’n prominente rol dat de krachten worden gebundeld. Zo geeft het waterbedrijf advies op gebied van duurzaam watergebruik, komt er een Dunea kraanwatercocktailbar in de Koninklijke Schouwburg en wordt de orkestbak met water gevuld.



Om de orkestbak zo efficiënt- en duurzaam mogelijk vol te laten lopen met water heeft Het Nationale Theater advies ingewonnen bij Dunea. Wim Drossaert, directeur van het oer-Haagse waterbedrijf is trots op de samenwerking: “Bij een voorstelling waarin water zo’n cruciale rol speelt, kunnen wij als het drinkwaterbedrijf van westelijk Zuid-Holland niet ontbreken. Door de bijzondere samenwerking met Het Nationale Theater kan Dunea zich inzetten voor cultuur in Den Haag en tegelijkertijd de bewustwording rondom gezond drinkwater benadrukken. Deze voorstelling is voor ons tevens een mooi podium om onze duurzaamheidsboodschap richting onze klanten uit te dragen”, vertelt Drossaert. “Daarnaast ben ik bijzonder trots dat Het Nationale Theater ook onze karaffencampagne omarmt en voortaan ons kraanwater schenkt aan haar bezoekers. Door het schenken van kraanwater voorkomen we onnodig gebruik van plastic of glazen flessen en uiteraard de transportkosten die daarbij komen kijken.” Ook Ondine-regisseur Jeroen De Man van Het Nationale Theater is erg blij met de samenwerking. “Er is een duidelijke link, omdat water een belangrijke rol speelt in deze voorstelling. Bovendien is er harmonie tussen natuur en cultuur. Dat Dunea veel eerbied voor de natuur heeft, vind ik erg mooi.” Voor inspiratie loopt De Man graag door duingebied Meijendel dat door Dunea wordt beheerd. “Dat is een plek waar ik graag nadenk over al mijn producties.”



Cocktailbar



Naast inhoudelijk advies en ondersteuning is er ook een Dunea kraanwatercocktailbar in de Koninklijke Schouwburg en ontwikkelde zij een speciale Ondine-cocktail. Dit is een cocktail met ‘gewoon’ kraanwater als belangrijkste ingrediënt, maar natuurlijk verre van saai. De cocktailbar is vanaf zaterdag 23 juni (première) op alle voorstellingsdagen geopend voor gasten.



Over Ondine



De jonge waternimf Ondine, gespeeld door Evgenia Brendes, groeit op in een geheimzinnig bos. Ze wast haar haren in de waterval, ze zwemt tussen de vissen en andere waterdieren. Ze is wereldvreemd en tegelijk volledig één met de natuur. Als ze verliefd wordt op Hans, ridder von Wittenstein zu Wittenstein (Joris Smit), neemt hij haar mee naar het hof. Daar weet de pure Ondine zich slecht staande te houden. De simpelste strategieën om iets gedaan te krijgen, botsen met haar natuur. Als de Koning der Watergeesten (Mark Rietman) zijn wraak komt halen, wordt de burcht van de Wittensteins overspoeld. De geesten van het liefdespaar worden verruïneerd. De fonteinen van het paleis spuiten meters hoog. De wereld huilt. Ondine, een coproductie van Het Nationale Theater en Toneelgroep Oostpool, is van 19 juni t/m 7 juli exclusief te zien in de Koninklijke Schouwburg.



Kijk voor kaartverkoop en meer informatie op: www.hnt.nl/ondine