Flippokoning Hans Zandvliet wil een muur bouwen!

Maarssen, 20 december 2019



Na de verschijning van het boek ‘Flippo en het spel om de knikkers’ staat de telefoon roodgloeiend en loopt de mailbox van Hans Zandvliet over. Van deurwaarders die inkomsten ruiken bij Hans tot berichten van investeerders die bereid zijn miljoenen te investeren in de gepatenteerde ‘Knikker’. Maar; de missie van Hans Zandvliet is een heel andere:



‘Ik wil een muur bouwen die de noodzakelijke veiligheid biedt aan de kinderen van de DINKA School in Tanzania, opgericht door mijn dochter Kimberley’



Hans Zandvliet heeft ons als uitgever gevraagd een open brief van zijn hand te plaatsen.







UW HULP IS NODIG!



Beste Flippofans, lezers en zakenlieden,



Allereerst wil ik iedereen enorm bedanken voor het overweldigend aantal warme en positieve reacties op mijn boek. Mijn enige motivatie om medewerking te verlenen aan het boek was het helpen van de kinderen op de DINKA School in Tanzania, opgericht en gerund door mijn lieve dochter Kimberley, die is geëmigreerd om deze kinderen (nu al ruim 170) een betere toekomst te bieden.





Mijn recente bezoek aan de DINKA School in Tanzania



Afgelopen weken heb ik Kimberley bezocht in Tanzania. Ik krijg nog elke keer kippenvel als de kindertjes hun hartverwarmende blijdschap tonen bij mijn aankomst. Maar ook de blijdschap omdat ze kunnen leren op een plek waar een kind ook echt kind kan zijn. Een onderkomen met de benodigde leermiddelen en voorzieningen zoals schoon drinkwater.



Meer veiligheid voor de kinderen is noodzaak



Er gebeurt dus heel veel positiefs op de DINKA School. Echter, tijdens mijn bezoek moest ik helaas weer ervaren dat er elke dag gevaar dreigt, ondanks de aanwezigheid van de medewerkers. Van wilde dieren tot aan criminaliteit. Om de veiligheid voor de kinderen en hun begeleiders sterk te verbeteren is een muur rondom de school noodzakelijk. De bouw hiervan mogelijk maken is mijn missie! De bouw van de muur gaan we bekostigen met de opbrengsten uit de verkoop van mijn boek. In deze decembermaand, de maand van het stilstaan bij minder bedeelden, hoop ik op uw steun!



Wilt u mij helpen om de bouw van de muur mogelijk te maken? Kom dan nu in actie!



Met ieder verkocht boek kunnen we een centimeter muur bouwen. Ik wil u, namens alle kinderen van de DINKA School, vragen mijn boek te kopen, voor u zelf of als cadeau, en dit initiatief te steunen en te promoten. Met uw hulp gaat het lukken om de muur te bouwen en de kinderen daarmee de noodzakelijke veiligheid te bieden.







Als dank wordt uw naam vermeld op de muur!



AAN U, DE PERS, WAT LAATSTE WOORDEN







Hangende mijn missie blijf ik graag beschikbaar voor eenieder van jullie. Om vragen te beantwoorden en u bij te praten over wat ik NU, na de verschijning mijn boek, meemaak aan leuke en minder leuke zaken, als ook over de voortgang van de muur. Ik wil u als lezer, Flippofan of journalist bij voorbaat danken voor uw steun. Ik houd u op de hoogte!



Met verenigde groet, mede namens de kinderen van DINKA,



Hans Zandvliet



Afbeeldingen en interviews



De bijgesloten afbeeldingen kunnen vrij van rechten en kosten worden geplaatst. Mocht u een digitaal inlees-exemplaar van het boek en/of aanvullend beeldmateriaal willen ontvangen, neem dan contact op via de contactgegevens onderaan dit persbericht. Een interview met de auteur of Hans Zandvliet behoort ook tot de mogelijkheden.



Uitgever



Story Adventures Publishers



Oostwaard 24



3602 AA Maarssen



https://storyadventures.nl/

video