Snorfestival 22 september bij de Nijverheid, Utrecht

UTRECHT, 27 juni 2019 – Het Snorfestival van Uitgeverij Snor vindt dit najaar plaats op zondag 22 september van 12 tot 17 uur bij de Nijverheid in Utrecht. Boeklanceringen, ukelele spelen, papiermozaïeken, zeefdrukken, magische trucs leren, cadeaus en snorboeken voor ramsjprijzen scoren, vintage en kunst op de kop tikken op de markt, schminken, jongleren en koorddansen bij Circus Moustache en nog veel meer leuks, allemaal bij het Snorfestival. Hét snorrigste festival voor alle leeftijden.



Lancering nieuwe titels

Tijdens het Snorfestival presenteert Uitgeverij Snor de boeken die dit najaar uitkomen met feestelijke activiteiten en workshops rondom iedere nieuwe titel. Zo kun je heerlijke kersthapjes proeven in het kader van het nieuwe boek ‘Kerst’ van Holy Kauw, voor de lancering van Holy Happy Belly stemmen de auteurs Ayurvedische kruiden speciaal op jouw dosha af, je kunt fotografieles volgen van Zilverblauw ter ere van haar nieuwe boek ’Shoot’, je kunt paddenstoelen proeven in verband met Pocket Paddestoelenboek en feestvieren ter ere van het uitkomen van de Verjaardagskalender van prijswinnend ontwerpbureau Studio Boot. De makers van deze en eerder uitgekomen boeken lopen vrij rond om boeken te signeren en te vertellen over hun werk.



Doen

Naast de workshops rondom de boeken, kan jong en oud tijdens het Snorfestival volop creatieve workshops volgen. Leer koorddansen en jongleren bij Circus Moustache, leer ukelele spelen, laat je schminken, zeefdruk een t-shirt, laat je hond fotograferen, leer toverspreuken, laat je toekomst voorspellen en maak een enorm masker bij de Cardboarders.



Kunst en vintage shoppen

In de Snor-winkel vind je mooie boeken tegen mooie prijzen en er is een markt met kunst en vintage waar je de meest originele cadeaus scoort. Ook kun je een kijkje nemen bij de kunstenaars in de ateliers van De Nijverheid.



Het ontstaan van het Snorfestival

Het Snorfestival dat sinds 2014 ieder voor- en najaar wordt gehouden is ontstaan rondom het lanceren van de nieuwe voor- en najaarsboeken. In combinatie met workshops (onder andere rondom de boeken), muziek en lekker eten en drinken. Op 22 september vindt het voor de tweede keer plaats op het terrein van de Nijverheid, waar Uitgeverij Snor ook kantoor houdt.



Wat: Snorfestival

Wanneer: 22 september

Tijden: van 12:00 tot 17:00 uur

Waar: Op het terrein van De Nijverheid, Nijverheidskade 15 in Utrecht.