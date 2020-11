Pink@Home: IT-support bij thuiswerken

IT-outsourcing specialist Pink Elephant introduceert met de nieuwe dienst Pink@Home ondersteuning aan eindgebruikers die thuiswerken. Pink komt met Pink@Home tegemoet aan de vraag vanuit haar klanten om ook ondersteuning te leveren op de thuislocatie.



Thuiswerken is als gevolg van de corona-problematiek het nieuwe normaal geworden. Naar verwachting zullen veel werknemers significant meer thuis blijven werken, ook wanneer de coronacrisis onder controle is. Dit dwingt IT-leveranciers, zowel intern als extern, om na te denken over nieuwe vormen van dienstverlening om in te spelen op deze verschuiving van de vraag.



Eindgebruikers die thuiswerken zijn geografisch lastiger te bereiken. En ze maken, naast de zakelijke IT-middelen, meestal ook gebruik van privé-faciliteiten. Bijvoorbeeld de internetverbinding. Dit maakt de ondersteuning van deze gebruikers uitdagender, maar daar is Pink Elephant niet bang voor. “Onze missie als Pink is om IT persoonlijk te maken. Met Pink@Home geven we een verdere invulling hieraan. Want wat is er nou persoonlijker dan professionele IT-support bij je thuis? En dat huis kan overal in Europees Nederland staan! Nou ja, behalve de Waddeneilanden dan” aldus Rob van Rinsum, Directeur van Pink Elephant.



Pink@Home wordt als dienst op maat gemaakt voor outsourcingsklanten. Vanwege de geografische afstanden zijn er iets andere service levels dan voor eindgebruikers die op kantoor werkzaam zijn. En wanneer de oorzaak van de verstoring in de privé-infrastructuur ligt, kan Pink Elephant dat natuurlijk niet oplossen. Er wordt dan in heldere taal uitgelegd wat de eindgebruiker moet regelen.



“We horen van onze klanten dat ze echt zaten te wachten op een oplossing voor de problemen rond de ondersteuning van thuiswerkers. Volgens mij zijn we als Pink de eerste grote outsourcingspartij die dit aan durft te bieden. Het is een gaaf voorbeeld van de flexibiliteit van Pink Elephant” aldus Van Rinsum.