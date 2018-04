BMK verbijsterd over stopzetten directe financiering kinderopvang

Staatssecretaris Van Ark heeft de Kamer vandaag laten weten dat zij de plannen voor de nieuwe wijze van financieren van de kinderopvang niet doorzet. Verbijsterend vindt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).



Het nieuwe systeem van directe financiering van de kinderopvang zou heel veel zorgen bij ouders wegnemen. Ouders zouden meer zekerheid hebben gekregen over hun recht op toeslag, het aantal terugvorderingen zou flink afnemen. Voorzitter Sharon Gesthuizen: “Ik rond net een goed symposium af over de rol die kinderopvang kan spelen in het armoedebeleid. Marco Florijn, NVVK, één van onze sprekers, hield ons net voor dat de kinderopvangtoeslag heel vaak een bron van schulden en zware schuldenproblematiek is. Uitermate jammer dat een systeem dat die problematiek zou kunnen verminderen nu vroegtijdig ter ziele gaat.”



Het systeem van directe financiering zoals dat nu uitgewerkt wordt, regelt dat ouders alleen hun eigen bijdrage betalen en niet meer, zoals nu, het gehele bedrag aan kinderopvangtoeslag moeten voorschieten. BMK bestuurslid Karen Strengers, Dak kindercentra met veel kinderopvanglocaties in oude stadswijken, beaamt dit: “Wij hadden voor onze ouders onze hoop gevestigd op dit nieuwe systeem van financiering. Ook onze ouders met hoge inkomens lopen overigens tegen een lastig benaderbare Belastingdienst en een enorme administratieve rompslomp aan.” Voor het imago van de kinderopvang is het ook jammer. Geert de Wit, BMK bestuurslid: “Ouders denken nu vaak dat kinderopvang duur is. Als ouders alleen de ouderbijdrage betalen, ontstaat er een reëler beeld.”



De Belastingdienst Toeslagen zou de financiering van de kinderopvang overdragen aan DUO. Het regeerakkoord wees op de noodzaak van een zorgvuldige uitwerking van het ontwikkelen en implementeren van directe financiering. Een PGB drama willen we allemaal voorkomen. Wij hadden echter het volste vertrouwen in de medewerkers van DUO die op een uiterst zorgvuldige wijze het systeem bouwden met een enorme betrokkenheid van het gehele werkveld. Jammer dat al dat werk voor niets is geweest. Laat staan al dat geld dat er mee gemoeid is geweest.