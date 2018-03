MBO College Zuid leert studenten duurzaam te werken in de salon

Hoe maak je studenten en salons bewust om duurzamer en veiliger te werken? Door duurzaam werken in de kapsalon al tijdens de opleiding aan studenten mee te geven. Daarom werken docenten en studenten van de opleiding Allround Kapper van het MBO College Zuid, onderdeel van het ROC van Amsterdam, mee aan het Europese project Green Salon. Op 22 maart vindt de 'Final Conference' van de Green Salon in Amsterdam plaats. Tijdens de conferentie komen alle Europese partners bij elkaar om hun eindproducten te presenteren.



Het Europese project Green Salon heeft als doel de manier van werken in scholen en salons veiliger en 'groener' te maken. MBO College Zuid meldde zichzelf voor het project aan. Opleidingsmanager Haarverzorging, Pieter van der Bent: "Wij vinden het belangrijk dat studenten bewust zijn van een duurzame en vooral veilige manier van werken in de kapsalon. Het is niet zo dat je studenten alleen de vakvaardigheden leert, maar je leert ze ook goed voor zichzelf te zorgen, om zo beroepsziektes te voorkomen."







Europese opleidingscentra werken samen voor meer duurzaamheid

Voor het project Green Salon werkten studenten en docenten van MBO College Zuid samen met opleidingscentra uit Spanje, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Samen hebben ze gewerkt aan de ontwikkeling van vijf producten: een magazine, een lessenserie, een digitale scan, een computerspel en een bordspel. De lessenserie over veilig en duurzaam werken in het kappersvak zal na de eindpresentatie op 22 maart door MBO College Zuid ingevoerd worden voor eerstejaarsstudenten. Green Salon heeft niet alleen producten opgeleverd voor het onderwijs, ook aan het bedrijfsleven is gedacht. Speciaal voor salons is er een 'diagnostische scan' ontwikkeld. Salons kunnen door het beantwoorden van enkele vragen zien hoe duurzaam ze op dit moment al werken en hoe ze dit kunnen verbeteren. Het plan is dat salons vanaf dit jaar hun bedrijf via de website van het project (www.greensalon.eu) kunnen laten scannen.



Final conference Green Salon op 22 maart

Op 22 maart vindt de 'Final Conference' van de Green Salon in Amsterdam plaats. Tijdens de conferentie zullen de deelnemers bij elkaar komen om hun eindproducten te presenteren. Ruim 150 ondernemers uit de kappersbranche en kappersscholen zijn uitgenodigd. Naast presentaties van de eindproducten is er een informatiemarkt en kunnen deelnemers verschillende workshops over veilig en duurzaam werken in de salon bezoeken.