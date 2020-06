CWS maakt handenwassen overal mogelijk met de mobiele SmartWash

CWS en Sanifab maken handen wassen overal mogelijk met de mobiele SmartWash



‘s-Hertogenbosch, 25 juni 2020 - 80% van de besmettingen tussen mensen wordt veroorzaakt door handcontact. Niet voor niets dat het RIVM en ons kabinet keer op keer aansturen op handen wassen. CWS is een samenwerking aangegaan met Sanifab, specialist in de ontwikkeling van kant-en-klare badkamers, keukens en toiletten. De bedrijven hebben samen de mobiele SmartWash ontwikkeld. Een verplaatsbare unit van Sanifab in combinatie met de innovatieve mengkraan van CWS, met automatische zeep-uitgifte vanuit de kraankop om je handen te wassen. Het resultaat: een mobiele wastafel met CWS SmartWash die op iedere locatie te gebruiken is.



Maximale handhygiëne met een minimaal waterverbruik



Een zorgvuldige handhygiëne is het belangrijkste middel om besmettelijke ziekten te voorkomen. Het RIVM adviseert minimaal 20 seconden de handen te wassen. Daarom is de CWS SmartWash zo ingesteld dat iedere wasbeurt 20 seconden duurt. Met het no touch systeem krijgt elke gebruiker in één handeling voldoende water en zeep om effectief de handen te wassen. Hierdoor is het gebruik van zeep gegarandeerd, wat zorgt voor optimale hygiëne. Bovendien gebruikt de CWS SmartWash slechts 200 milliliter water per wasbeurt, terwijl een normale kraan gemakkelijk twee tot drie liter verbruikt. Goed voor mens én milieu.



Verhuurservice



De mobiele CWS SmartWash is eenvoudig te installeren, zonder ingewikkelde aansluitingen, en maakt handen wassen daarom overal mogelijk. Organisaties die gebruik willen maken van de CWS SmartWash hebben geen investeringskosten. CWS verhuurt de mobiele wastafels inclusief service op alle onderdelen, zeep en papier. In ruil voor elke verhuurde kraan schenkt CWS 20.000 liter water aan een ontwikkelingsland. Bob Hofkamp, Sales Director CWS: “Voor ons is schoon water de normaalste zaak van de wereld, maar in ontwikkelingslanden drinken mensen uit vervuilde waterbronnen. Wij werken hier aan onze hygiëne en we gunnen iedereen die eerlijke kans.”



Samenwerking tussen CWS en Sanifab



Het is geen toeval dat CWS en Sanifab een samenwerking vonden. Aldwin Dekker, Commercieel Manager Sanifab: “Sanifab levert kant-en-klare keukens, badkamers en toiletten. Op de bouw hoeven ze de units alleen nog maar aan te sluiten en ze zijn klaar voor gebruik. Alle benodigde techniek zit in de wand verwerkt. Met een kleine aanpassing kunnen we ons product inzetten om een mobiele wastafel te maken. CWS heeft de meest hygiënische kraan. Daar is de samenwerking geboren. Wij zijn trots dat zo’n grote organisatie als CWS dit innovatieve product samen met ons wil ontwikkelen.”



Over CWS



Met innovatieve, duurzame en digitale huuroplossingen draagt CWS bij aan een gezondere en veiligere toekomst. Het portfolio van CWS is onderverdeeld in producten en diensten op het gebied van hygiëne, vloerverzorging, bedrijfs- en beschermende kleding, brandbeveiliging, cleanrooms en gezondheidszorg. Sinds april 2019 opereren alle oplossingsgebieden van de organisatie onder één sterk merk: CWS. CWS is een merk van CWS-boco International GmbH en haar dochterondernemingen. Momenteel telt de groep van ondernemingen 10.800 medewerkers in 16 landen. cws.com