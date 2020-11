Onder embargo tot donderdag 19 november 6 AM GMT+1.



Internationale Dag van de Rechten van het Kind



State of Youth zet offline Chapters op om de wereld in beweging te brengen en verandering te bewerkstelligen



Van een online awareness- en advocacyplatform, tot lokale offline, door jongeren geleide gemeenschappen over de hele wereld.



20 november - Stichting KidsRights lanceert The State of Youth offline Chapters voor Changemakers om de volgende stap te zetten naar het bereiken van hun uiteindelijke doel: het vergroten van impact over de hele wereld. The State of Youth is een ambitieuze, grenzeloze, niet-politieke en niet-religieuze digitale “staat” voor jongeren tussen 13-24 jaar, die ernaar streeft nationale grenzen te overstijgen en de wereldwijde jongerengemeenschap te empoweren. Nu niet alleen online maar ook offline via Chapters in lokale gemeenschappen. Op de vooravond van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, roept State of Youth de jongeren wereldwijd op via hun mobiele telefoon Chapters in hun gemeenschappen te beginnen om verandering teweeg te brengen!



Gelanceerd in september 2019 op de Wereldtop van Nobelvredesprijswinnaars en tijdens de UNGA-week in New York, heeft State of Youth in samenwerking met Facebook, inmiddels wereldwijd miljoenen jongeren bereikt. Ze komen in deze online gemeenschap bijeen via preferenda, delen informatie om te pleiten voor hun overtuigingen en geven hun visie op de urgente problemen waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd en die worden aangesneden door de SDG’s (Sustainable Development Goals, Duurzame Ontwikkelingsdoelen), gezien vanuit het oogpunt van de rechten van het kind. Het belangrijkste communicatiekanaal van State of Youth is Instagram (@Stateofyouth). Daar worden de boodschappen van de wereldwijde jongerengemeenschap gedeeld. De offline Chapters zullen de volgende stap zijn voor State of Youth, waar changemakers in staat zijn om actie te ondernemen en verandering te bewerkstelligen in hun eigen lokale gemeenschappen. Via een mobiele campagne, gelanceerd op 19 november, zullen miljoenen jongeren worden opgeroepen om actie te ondernemen!



Vóór de wereldwijde lancering voerde State of Youth in de zomer een pilot-programma uit, waarin de eerste 9 Chapters uit 3 verschillende landen (Brazilië, Kenia en India) werden gecreëerd.



Alice, een 16-jarige Chapter-leidster van State of Youth Goiânia in Brazilië zegt: “Om deel uit te mogen maken van deze movement is echt ongelooflijk en uniek. Het gaat erom te ontdekken dat onze stem van belang is en dat verandering in de wereld geen grenzen kent als je wordt gesteund. Naarmate meer mensen met de wens om de wereld te verbeteren zich aansluiten, kunnen de resultaten alleen maar beter worden. Als team hebben we zoveel over onszelf en elkaar ontdekt. We doen iets wat ons trots maakt, wat andere jongeren inspireert om zich bij ons aan te sluiten, en dat allemaal omdat we bereid zijn om uit onze comfortzones te stappen.”



Alice heeft haar eerste project al uitgevoerd, waarbij ze het bewustzijn over de gezondheid van vrouwen heeft vergroot door SDG3, SDG5 en het recht van kinderen op gezondheid en geen-discriminatie te combineren. Ze startte een digitale, door jongeren gerunde krant, die een groot succes werd.



Laureen, een 23-jarige Chapter-leidster van State of Youth Kirinyaga in Kenia, heeft al 4 activiteiten opgezet rond verschillende thema's zoals: het kinderrecht op gezondheid voor meisjes (SDG4 en SDG5) en het recht van kinderen op een leven zonder geweld, met name op het gebied van seksuele intimidatie (SDG5), waarbij ze vele leeftijdsgenoten in haar gemeenschap wist te mobiliseren. Ze zegt dat het haar uiteindelijke doel is om de Keniaanse jeugd te verenigen, te vertegenwoordigen en te empoweren.



Marc Dullaert, voorzitter en oprichter van de stichting KidsRights: “Bijna de helft van de wereldbevolking is jonger dan 24 jaar. Ook al zijn sommige jongeren in de gelegenheid om te stemmen, worden ze eigenlijk wel echt vertegenwoordigd?



Het is onze missie om alle jonge mensen over de hele wereld te verenigen in één digitale grenzeloze staat. Samen kunnen we bewustwording, advocacy en actie tot stand brengen en verandering teweegbrengen om de belangrijkste problemen van onze tijd op te lossen. Er is sprake van een onstuitbare emancipatiegolf van jongeren!”



