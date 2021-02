Hoge kwaliteit tenten van Kontentstructures

Een tentenverhuur bedrijf als kontentstructures is geen gewoon verhuurbedrijf. Het is een verhuurbedrijf dat zich op de nationale en internationale markt beweegt met kwalitatief hoogstaande tenten en aluhallen geschikt voor een veelheid aan professionele doeleinden, zoals evenementen, bedrijfsoplossingen en nu ook voor vaccinatiecentra. De tent-accomodaties zijn beschikbaar in diverse vrije overspanningen en hoogtes. De levering is snel, uit eigen voorraad, de dienstverlening verloopt vlot en door een grote mate van flexibiliteit kunnen er tot op het laatste moment wijzigingen toegepast worden. Er wordt geïnnoveerd in tentmaterialen en vloersystemen voor gewichtsbesparing en het nakomen van de milieueisen. Om de kwaliteit in eigen hand te houden beschikt het over een eigen engineering- en diverse productieafdelingen. Het hele traject van ontwerp tot levering ligt bij Kontentstructures. Veiligheid is de belangrijkste factor en om dat te onderstrepen heeft Jontentstructures certificaten zodat hun vakkundigheid en betrouwbaarheid onomstotelijk vast staat.



Wat is er mogelijk bij Kontent Structures?



Bij Kontentstructures is meer dan 10.000 m² aan tenten op voorraad, snelle levering is dus gegarandeerd. Door de verschillende types tenten kunnen er door Kontentstructures diverse doelstellingen gerealiseerd worden wat blijkt uit de plaatsing van een kleine feesttent tot tenten gebruikt als semipermanente oplossing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik op bouwlocaties of tijdens het aanleggen van infrastructuur. Bij sportmanifestaties kan een complete sporthal of ijsbaan gerealiseerd worden en er zijn tenten voor grote en kleine evenementen.Covid-19 teststraten zijn opgezet door Kontentstructures net als onder andere een tijdelijke examenhal.



Soorten tenten.



U kunt bij Kontentstructures kiezen uit pagodetenten, aluhallen, dit zijn aluminium hallen gebaseerd op tent structuren, etagetenten, dit zijn aluhallen met meerdere verdiepingen, opslagtenten, al dan niet geïsoleerd, en tenten met speciale vormen zodat de tijdelijke ruimte aansluit bij het bedrijf of juist de nadruk krijgt tijdens een evenement. Al deze vormen zijn verkrijgbaar in allerlei verschillende afmetingen. Door speciale constructies zijn vrije overspanningen mogelijk die, afhankelijk van het type tent, variëren van tien tot vijftig meter gecombineerd met hoogtes tot vier meter. Het is zelfs mogelijk in sommige tenten raampartijen te integreren van glas of kunststof. De uitbreiding of nieuw te plaatsen tent krijgt zo wel een heel permanent aanzien. De witte zeilen zijn van kwaliteits-PVC met brandcertifacten eventueel in kleur leverbaar.



Verankering van tenten.



De vloeren worden aangepast aan zowel het type tent als aan het gebruiksdoel. Zwaarlast systeemvloeren kunnen niet alleen zwaar belast worden maar dienen ook als ballast. Deze platen van vierhonderd kilo moeten met een heftruck geplaatst worden. Is de locatie slecht toegankelijk dan zijn cassettevloeren beschikbaar. Er zijn betonblokken van verschillend gewicht die als verankering dienen of er wordt gebruik gemaakt van beton- of lijmankers. Slagpinnen van een meter lengte zijn prima verankeringen bij tenten die geen vloer hebben. Pagodetenten zijn bestand tegen windsnelheden van 80 km/u., de aluhallen tot ongeveer 100 km/u. Door aanpassingen aan constructies gecombineerd met extra verankeringen zijn eventueel windstoten tot 160 km/u. te trotseren.



Aanschaf of huur.



Naast verhuur doet Kontentstructures aan verkoop, ook wanneer dit voor wederverhuur is. Om de aanschaf toegankelijker te maken zijn er lease mogelijkheden in het leven geroepen. De alles onder één dak constructie voorkomt tussenhandel waardoor scherpe prijzen gecalculeerd kunnen worden. Een kwalitatief hoogstaand product voor een eerlijke prijs wordt zo wel heel bereikbaar.