TAXICHAUFFEURS EISEN CHAUFFEURSSTOP EN MINIMUMTARIEVEN UBER

AMSTERDAM (25 februari 2020) – Taxichauffeurs in Amsterdam demonstreren woensdag tegen het beleid van Uber. Vorige week dienden honderden chauffeurs al een petitie in bij het hoofdkantoor van Uber maar daarop heeft het digitale taxiplatform niet gereageerd.



Een van de organisatoren is taxiondernemer Stef Key (39): ”Het water staat ons aan de lippen. De stad is de afgelopen jaren overspoeld met Ubers die voor afbraakprijzen passagiers moeten vervoeren. Wij eisen een rem op de aanwas van nieuwe chauffeurs. Daarnaast zal Uber minimumtarieven moeten invoeren.”



Volgens Key steunen alle taxichauffeurs het protest. Naast chauffeurs die zelf voor Uber rijden, onderschrijven meerdere organisaties van Amsterdamse straattaxi´s (TTO´s) de actie. “Door het prijsbeleid en het overaanbod zijn veel Amsterdamse taxichauffeurs in de problemen geraakt. De tarieven die Uber hanteert, liggen onder onze kostprijs. Ik hoor van chauffeurs met dagomzetten van nog geen veertig euro voor tien uur werken. Het is een race naar de bodem. Dit is slavernij”, aldus Key.



De officiële Amsterdamse straattaxi´s zijn volgens Key dubbel getroffen: “Enerzijds loopt hun omzet terug omdat veel klanten overstappen op het goedkopere Uber. Anderzijds proberen veel Uberchauffeurs financieel te overleven door met zelf gemonteerde kleine daklichtjes illegaal de straatmarkt in Amsterdam te bedienen.” De organisatie hoopt dat ook het gemeentebestuur eindelijk wakker wordt: “Zij hebben tot nu toe vrij spel gegeven aan Uber zonder oog te hebben voor de belangen van de taxichauffeurs.”



De chauffeurs verzamelen zich woensdag om 14.30 uur op het NDSM-terrein in Amsterdam waar onder anderen het DENK-raadslid Numan Yilmaz de deelnemers zal toespreken. Na afloop trekken de demonstranten naar het Uber-hoofdkantoor aan de Mr. Treublaan 7 om hun eisen neer te leggen. Organisator Key: ”Wij hebben veel toezeggingen voor deelname aan de actie van buiten Amsterdam. Er moet rekening gehouden worden met verkeersoverlast in en rond Amsterdam.”







