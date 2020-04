Nationale ThuisBingo tegen eenzaamheid bij ouderen in corona-isolatie

Ouderen worden extra hard getroffen door de coronacrisis. Deze kwetsbare groep heeft nu, meer dan ooit, behoefte aan persoonlijk contact. Terwijl er vanwege de coronamaatregelen geen bezoek meer mag langskomen. Om aandacht te vragen voor alle ouderen in sociaal isolement organiseert FocusCura, samen met andere maatschappelijk betrokken organisaties (o.a. Wehkamp, KBO-PCOB, Aubergine IT) vanaf 6 april de Nationale ThuisBingo, een online bingo speciaal voor ouderen die door corona minder persoonlijk contact hebben.



Een leuk en persoonlijk gesprek door de ThuisBingo



De Nationale ThuisBingo is een laagdrempelige manier om in contact te komen met elkaar. Gewoon vanuit de eigen stoel online bingo spelen en kans maken op leuke prijzen. De Nationale ThuisBingo is zo gebouwd dat iedere bingowinnaar na het spel gebeld wordt door een vrijwilliger. Ook gaan we proberen om met zoveel mogelijk andere deelnemers in contact te komen. Seniorenorganisatie KBO-PCOB zorgt voor vrijwilligers die gaan nabellen. Raoul Zaal, Algemeen Directeur bij FocusCura: “Bingo spelen is ontzettend leuk, maar waar het echt om gaat is dat we persoonlijk contact hebben met deze ouderen. Een kort gesprek kan al veel voor iemand betekenen.”. Manon Vanderkaa, directeur bij KBO-PCOB: “Het is fantastisch dat we ons netwerk van actieve senioren kunnen inzetten. Veel activiteiten en vrijwilligerswerk liggen nu stil, maar dit kunnen onze leden wel doen. Zo kunnen we van betekenis zijn voor elkaar. Juist nu.”.



Voor alle ouderen in Nederland



FocusCura organiseert al sinds 2004 wekelijks een online bingo voor haar beeldzorg-gebruikers. Deze bingo was bewust kleinschalig en niet geschikt voor nationaal bereik. Na het uitbreken van corona werd FocusCura massaal benaderd om deze bingo in te zetten, daarom heeft Aubergine IT dit spel nu omgebouwd tot een online platform met plek voor meer dan 100.000 deelnemers. Bij de Thuisbingo zijn er ook prijzen te winnen, beschikbaar gesteld door Wehkamp. Wehkamp is blij dit initiatief te kunnen steunen. Helen Zuurmond, CMO bij Wehkamp: “We beseffen ons dat heel veel mensen het heel moeilijk hebben op dit moment. Het is hartverwarmend dat er initiatieven ontstaan, zoals deze Nationale ThuisBingo. Dan is het mooi dat wij op deze manier een steentje mogen bijdragen om eenzaamheid tegen te gaan.”



We gaan voor 100.000 deelnemers



De ambitie is om alle ouderen in Nederland die nu niet naar buiten kunnen te bereiken met de Nationale ThuisBingo. Dat zal niet mogelijk blijken, maar met ons streven naar 100.000 deelnemers vestigen we meer aandacht op het belang van verbinding in deze moeilijke tijd. Bovendien willen we een wereldrecord realiseren met elkaar. Daarom roepen we iedereen, inclusief de media, op om de Nationale ThuisBingo onder de aandacht te brengen: denationalethuisbingo.nl. Na 6 april zal de Thuisbingo elke werkdag worden georganiseerd met een grootse finale op dinsdag 28 april. Hopelijk kunnen we vanaf die dag weer makkelijker persoonlijk contact hebben met elkaar.