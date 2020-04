Alternatief Nationale Kinderherdenking 4 mei via live stream

De Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei organiseert dit jaar het allergrootste eerbetoon van kinderen, als alternatief voor de reguliere, grootschalige herdenking bij Madurodam. Het gaat om een eerbetoon van kinderen, voor de rest van Nederland, waaraan ieder kind kan deelnemen én dit op 4 mei ook nog eens vanuit de huiskamer met het gezin kan volgen via een live stream. Met het kindereerbetoon heeft de Nationale Kinderherdenking, die de afgelopen jaren uitgroeide tot de derde herdenking van Nederland, een vorm gevonden die past binnen de beperkingen van de huidige 1,5meter samenleving.



Het volledige eerbetoon wordt op 4 mei van 19:45 tot 20:00 uur vanuit Madurodam uitgezonden via een live stream. Nederlandse kinderen (en hun ouders) worden dus nadrukkelijk verzocht om niet naar Madurodam te komen, aldus de voorzitter van de Stichting Nationale Kinderherdenking 4 mei, Luitenant-generaal Martin Wijnen, commandant Landstrijdkrachten: “We leven in buitengewoon uitzonderlijke tijden: samen herdenken is essentieel, juist in het jaar van 75 jaar vrijheid. Maar de coronacrisis dwingt ons om dit binnenshuis te doen. Door de inzet van streamingtechnologie en digitale participatie willen we dat kinderen – met de toekomst van onze vrijheid in handen – alsnog actief aan dit bijzondere nationale herdenkingsmoment kunnen deelnemen. Eigentijdser kan eigenlijk niet; dit jaar zijn we op afstand dichtbij!”



Ingetogen programma van kinderen, voor kinderen



Ter verrijking van het bloemeneerbetoon is er voor de jonge kijkers een ingetogen progamma ontwikkeld. Zo deelt Ileen (10 jaar) haar verhaal over de oorlog in Syrië, en zingt Yosina (14 jaar) de Nederlandse versie van John Lennon’s ‘Imagine’. Daarnaast legt de 16-jarige burgemeester van Madurodam, Büsra namens alle kinderen van Nederland een krans en speelt de 14-jarige Sofie de taptoe vanaf de 20-meter hoge vuurtoren van Madurodam, gevolgd door de landelijke twee minuten stilte. Winnaar van The Voice Kids 2019, Silver, zet vervolgens ter afsluiting van het eerbetoon het Wilhelmus in.



Eerbetoon van alle kinderen in Nederland



Kinderen die (kosteloos) op afstand een bloem willen laten neerleggen, kunnen zich aanmelden voor via www.nationalekinderherdenking.nl/vrijheidsbloem. Op de dag zelf vormen al deze vrijheidsbloemen tezamen, op de plek waar normaal gesproken ieder jaar duizenden kinderen met hun ouders samenkomen om te herdenken, een zee aan bloemen.



De bloemenzee is een eerbetoon van alle kinderen in Nederland, voor allen die in het verleden hebben gevochten voor onze vrijheid. Een teken van respect en hoop voor de toekomst. Het eerbetoon vindt plaats op het George Maduroplein voor Madurodam. Het Haagse familiepark werd na de Tweede Wereldoorlog opgericht als levende herinnering aan oorlogsheld George Maduro en is als vrolijkste oorlogsmonument ter wereld de jaarlijkse locatie van de Nationale Kinderherdenking 4 mei.



Vrijheidswensen verspreiden op 5 mei



Bij het aanmelden voor een vrijheidsbloem wordt kinderen gevraagd naar een persoonlijke vrijheidswens. Deze wensen worden op 5 mei, onze Nationale Bevrijdingsdag, via uiteenlopende kanalen én fysiek als ansichtkaarten verspreid over het hele land, onder meer naar verzorgingstehuizen en oorlogsveteranen. De organisatie wil op deze manier kinderen actief betrekken bij 4 en 5 mei: kinderen geven hun vrijheidswens door aan oudere generaties met als doel zich met hen te verbinden en inspiratie en hoop te bieden in moeilijke tijden.



Voor een overzicht van live stream locaties: www.nationalekinderherdenking.nl/livestream



Voor meer informatie over het eerbetoon: www.nationalekinderherdenking.nl/vrijheidsbloem