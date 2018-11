Succesvolle start van de NU’91 actie 3daagse voor de zorg

Niets doen is geen optie. Want een Nederland zonder verpleegkundigen en verzorgenden is onacceptabel en onleefbaar.



Actie 3daagse



Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 november voeren zorgprofessionals samen met de beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging NU’91 actie via nederlandszonderzorg.nl Door middel van het uploaden van een foto en/of statement op de actiesite laten zorgprofessionals zien dat zij het beu zijn dat een te hoge werkdruk een goede zorgverlening in de weg staat.



Eerste actiedag



Woensdag 7 november was de eerste NU’91 actiedag voor de zorg. De start is veelbelovend. Een greep uit de statements: ‘Meer zorgwerking in de markt.’, ‘Zorg voor de patiënt niet voor de zorgverzekering.’, ‘Ik registreer me een tenniselleboog en een muisarm.’, ‘Hoeveel kunnen onze schouders nog dragen?’, ‘Werkdruk maakt het vak ondergewaardeerd.’



Meedoen kost maar een paar minuten



Actievoeren kan op heel veel manieren. Om alle zorgprofessionals de mogelijkheid te geven mee te doen, kan iedereen wanneer het hem of haar uitkomt actievoeren met de NU’91 campagne Nederland zonder Zorg. Door simpel op 7, 8 of 9 november naar https://www.nederlandzonderzorg.nl/actiewall te gaan, op de actiebutton te klikken, een foto en/of een statement aan werkgevers en overheid achter te laten. Samen zorgen we dan voor een digitale ‘actiemuur’ waar niemand meer om heen kan.



Onze missie



Voor zorgprofessionals: Minder werkdruk. Meer waardering. Betere opleiding. Een landelijk imagocampagne.