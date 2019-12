Sinterklaas massaal ‘te laat’ gevierd

Lootjestrekken.nl publiceert feestdagenonderzoek 2019



Delft, 3 december 2019 – Sinterklaas wordt dit jaar vooral ná 5 december gevierd. Maar liefst twee keer zoveel mensen vieren Sinterklaas het weekend na pakjesavond, vergeleken met de hoeveelheid vierders op pakjesavond zelf. Ook het lootjes trekken met kerst is steeds populairder. Dit zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl.



Lootjestrekken.nl houdt elk jaar een representatief feestdagenonderzoek onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. “De toenemende populariteit van het lootjes trekken met kerst is hierin een trend die we al enkele jaren zien”, zegt Arjan Kuiper van Lootjestrekken.nl. “Sinterklaas levert in heel Nederland in aan populariteit. 50% van de Nederlanders viert dit jaar Sinterklaas, dat was in 2015 nog 61%. Van de respondenten trekt dit jaar 20% lootjes voor kerst. Dat was vorig jaar nog 16%.”



Meer geld uitgeven aan kerst en minder aan sint



De feestvierders verdelen ook hun budget anders dan vorig jaar, geeft Kuiper aan. “De geplande uitgaven voor Sinterklaas zijn dit jaar licht gedaald naar €109,- per persoon. Mensen geven aan meer uit te willen geven met kerst. De geplande kerstuitgaven zijn gemiddeld €141,- per persoon. Dat is een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. Deze ontwikkeling past bij de trend van meer lootjes trekken voor kerst. Kerst is natuurlijk ook bij uistek een feest dat je viert met vrienden en familie.”



Over Lootjestrekken.nl



Lootjestrekken.nl biedt consumenten al bijna 20 jaar de mogelijkheid om gratis online lootjes te trekken. De lootjes kunnen getrokken worden zonder bij elkaar te komen. Deelnemers kunnen een verlanglijstje maken en elkaar hierover anoniem vragen stellen. De uitgebreide cadeauzoeker doet persoonlijke cadeausuggesties. Dit maakt het makkelijk om een leuk cadeau te vinden voor iedereen.