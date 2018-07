KURT PEISER Tussen Troost en Tristesse/ Entre Réconfort et Tristesse

NL



Kurt Peiser (1887 – 1962) was een begaafd schilder, tekenaar, etser en lithograaf, geboren en getogen te Antwerpen. Hoewel Peiser het grootste deel van zijn leven in Brussel woont, blijft Antwerpen en meer bepaald het Antwerpse Havenkwartier en zijn bewoners een wederkerend thema in zijn oeuvre.



Het harde labeur van mens en dier aan de Antwerpse Zuiderdokken, maar ook de vreugde en het verdriet van de zeelui en de dokwerkers tijdens en na hun dagelijkse beslommeringen, zijn een hoofdthema in het oeuvre van de sociaal geëngageerde Peiser. Zijn werk is een stille aanklacht waarmee hij de vinger wil leggen op de oorzaken van de prostitutie en het alcoholisme. We kunnen Kurt Peiser dan ook terecht een ‘kunstenaar van het volk’ noemen.



De tentoonstelling in MDR schetst in een 40-tal virtuoze etsen een levendig en accuraat beeld van Antwerpen en zijn havenbuurt zo’n 100 jaar geleden.



Bij wijze van dubbeltentoonstelling kan je van 31 augustus tot 16 september schilderijen en pastels van Kurt Peiser bewonderen onder de titel “Retrospectieve” in De Dekerij Kunstenhuis te Ukkel, waar Peiser van 1929 tot aan zijn dood woonde.



FR



En 2018, le Musée De Reede (MDR) consacre ses expositions temporaires à la ville d’Anvers. Après l’exposition “Les artistes autour de Franck”, le musée vous propose une exposition sur Kurt Peiser (1887 – 1692), intitulée ‘Entre réconfort et tristesse’ et ceci jusqu’au 1ier octobre 2018. Kurt Peiser fut peintre, dessinateur, graveur et lithographe.



Peiser fut engagé socialement. Le labeur pénible de l’homme et du cheval dans les bassins méridionaux d’Anvers, mais aussi les joies et les tristesses des marins et des dockers, pendant et après leurs occupations quotidiennes, constituent le thème principal de son oeuvre. Il est donc justicieux de définir Peiser comme un “peintre du peuple”.



L’exposition au Musée De Reede montre, au travers d’une quarantaine de gravures/lithographies magistrales, une image vivante et pertinente d’Anvers et de son port, il y a une centaine d’années.