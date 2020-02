De stembus van ‘Kies Je Kraker’ gaat weer open!

De inzendingen voor de grootste carnavalskraker van 2020 zijn binnen en het stemmen kan bijna weer beginnen. Vrijdag 7 februari om 11.11 uur wordt de lijst met de 30 kanshebbers die door de jury zijn gekozen bekend gemaakt. Daarna kan het publiek nog liedjes opgeven die ze in de lijst missen via kiesjekraker@omroepbrabant.nl. De drie nummers die het de meeste stemmen krijgen winnen één van de drie ‘wildcards’ en doen alsnog mee aan de Kies Je Kraker liedjeswedstrijd.



Maandag 10 februari om 11.11 uur opent de stembus van ‘Kies Je Kraker’ in het radioprogramma Brabants Bont op Omroep Brabant. De verkiezing van Kies Je Kraker gaat er dit jaar echter iets anders uitzien. Op vrijdagavond 14 februari sluit om 20.00 uur de stembus van de eerste stemweek.



Van de 33 liedjes vallen er 22 liedjes af en gaan er 11 liedjes door naar de tweede stemweek. De teller staat dan voor iedereen weer op nul. De ‘Golden Zone’ met de vijf best scorende liedjes op alfabetische volgorde blijft gehandhaafd.



Zaterdag 15 februari gaat in het radio-programma Graat & De Laat om 12.11 uur de stembus weer open voor de tweede stemweek. Stemmen kan dan t/m donderdag 20 februari 20.00 uur. Je stem uitbrengen kan via omroepbrabant.nl/kiesjekraker.



Vanaf maandag 10 februari t/m donderdag 20 februari zijn de kanshebbers elke werkdag tussen 19.00 - 20.00 uur te horen in het radioprogramma ‘Kies Je Kraker’ van Omroep Brabant. Presentator Jordy Graat draait de carnavalsplaten, laat horen hoe Brabant toeleeft naar het feest der feesten.



De winnaar van de Kies Je Kraker trofee van dit jaar wordt op vrijdag 21 februari bekendgemaakt tijdens de rechtstreekse uitzending van 3 Uurkes Vurraf op Omroep Brabant internet, tv en radio.



Laat je stem gelden en Kies Je Kraker op www.omroepbrabant.nl/kiesjekraker