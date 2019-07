Nog nooit zoveel vacatures in de bouwketen

Het aantal vacatures in de bouwketen is gestegen tot recordhoogte. Vakmensen vinden wordt een steeds grotere uitdaging, zeker gezien de lage werkloosheid in ons land en de aanhoudende groei. In het eerste halfjaar van 2019 lag de productietoename iets lager dan een jaar geleden (7% in 2018, 5% in 2019), maar dat heeft geen invloed op het optimisme van de ondernemers. Per saldo verwacht bijna 40% van de architecten, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven dat hun omzet zal toenemen. De gegevens zijn afkomstig uit de Monitor Bouwketen, die het EIB ieder halfjaar publiceert in opdracht van BNA, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Techniek Nederland.



Ruime orderportefeuille



De bouwketen groeit al sinds 2015. Gemiddeld hebben bedrijven nu voor 8,3 maanden werk in portefeuille. Wel zijn er verschillen tussen de verschillende sectoren. De werkvoorraad in de installatiebranche is licht gedaald met 0,3 maand, terwijl de werkvoorraad bij bouwbedrijven, architecten- en ingenieursbureaus is toegenomen met respectievelijk 0,1, 0,4 en 0,2 maand.



Veel werkgelegenheid



Door de aanhoudende productiegroei is de werkgelegenheid in de bouwketen sterk toegenomen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018 nam het aantal banen toe met 4%. Hoewel de arbeidsmarkt krap is, wisten ondernemers toch méér personeel aan te trekken. Voldoende om de groei te kunnen bijhouden was het niet. In het eerste kwartaal van 2018 waren er nog 50 vacatures per duizend banen, een jaar later waren dat er 59. Dit is de hoogste vacaturegraad ooit gemeten in de bouwketen. De grootste uitdaging voor ondernemers blijft dan ook het vinden en binden van goed gekwalificeerd personeel.



Conjunctuur per sector:



- Architectenbureaus – De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten aan architecten bedraagt 5,4 maanden, 0,4 maand hoger dan een half jaar geleden. Per saldo verwacht een kwart van de architectenbureaus een toename van de omzet. Eén op de twintig architectenbureaus verwacht per saldo nieuw personeel aan te trekken.



- Ingenieursbureaus – De orderportefeuille is bij de voorjaarsmeting uitgekomen op 6 maanden, een toename van 0,2 maand ten opzichte van de vorige meting. De verwachtingen voor de omzet zijn per saldo positief; vier op de tien bureaus verwachten een toename. Vier op de tien bureaus verwachten ook meer personeel aan te trekken.



- Bouwbedrijven – De orderportefeuille in deze sector ligt met 9,9 maanden werk één tiende maand hoger dan een half jaar geleden. Ongeveer de helft van de bedrijven verwacht een toename van de omzet; slechts één op de tien bedrijven verwacht een afname. Twee op de tien bedrijven verwachten de komende periode personeel aan te trekken.



- Installatiebedrijven – De orderportefeuille in deze sector bedraagt 7,6 maanden, een afname van 0,3 maand ten opzichte van zes maanden geleden. De verwachtingen wat betreft omzet en werkgelegenheid zijn desondanks op een historisch hoog niveau en laten nog altijd een lichte groei zien ten opzichte van een half jaar geleden. Per saldo verwachten ongeveer vier op de tien bedrijven meer personeel aan te trekken en een hogere omzet te behalen.