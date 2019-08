Liander gunt langjarig contract aan drie aannemers

Netbeheerder Liander heeft na aanbesteding een langjarig contract gesloten met drie aannemers. Heijmans, ENGIE en Van den Heuvel gaan de komende tien jaar in opdracht van Liander vervangings- en uitbreidingswerkzaamheden uitvoeren aan circa 4.500 middenspanningsruimtes, verdeeld over drie regio’s in het verzorgingsgebied van Liander. De totale contractwaarde van de gunning is 140 miljoen euro.



De overgang van fossiele naar duurzame energie vraagt veel van het elektriciteitsnet. Er komen steeds meer windmolens en zonneparken bij. De komende jaren zal het elektriciteitsverbruik gaan stijgen als gevolg van de dalende vraag naar aardgas. Hierdoor groeit het werkpakket van Liander. De netbeheerder heeft er daarom voor gekozen een deel van de werkzaamheden uit te besteden aan drie gespecialiseerde aannemers.



Marlies Visser, directeur operatie bij Liander: “Liander heeft net als de rest van Nederland een groot tekort aan technisch personeel. De energietransitie brengt de komende decennia zoveel extra werk met zich mee, dat we actief zoeken naar slimme manieren van samenwerken om de energietransitie te kunnen realiseren. Ik ben trots op deze bijzondere samenwerking. De aannemers krijgen een lange-termijn-zekerheid van werk en kunnen hiervoor mensen in dienst nemen en opleiden. Samen kunnen we meer werk verzetten en de energievoorziening betrouwbaar houden.”







1.350 installaties per gebied



De drie aannemers krijgen ieder een eigen gebied om te werken in opdracht van Liander. Zo gaat ENGIE aan de slag in Friesland, Flevoland en een klein deel van Gelderland, Heijmans werkt in Noord-Holland en een deel van Zuid-Holland en Van den Heuvel gaat werkzaamheden uitvoeren in Gelderland. Ieder gebied telt minimaal 1.350 middenspanningsruimtes. Dit zijn installaties die onderdeel uitmaken van het elektriciteitsnet. Vanuit deze ruimtes gaat bijvoorbeeld elektriciteit richting woningen en bedrijven.



De komende tijd bereiden de drie partijen zich samen met Liander voor op hun nieuwe werkpakket. Veel middenspanningsruimtes moeten komende jaren worden vervangen en uitgebreid. Vanaf oktober dit jaar zullen de aannemers de eerste werkzaamheden gaan uitvoeren in opdracht van de netbeheerder.